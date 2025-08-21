Topo

Grêmio oficializa contratação de volante peruano; veja detalhes

21/08/2025 23h05

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (21) a chegada do volante Erick Noriega, de 23 anos, como reforço para a sequência da temporada. O jogador, ex-Alianza Lima, assinou contrato em definitivo com o Tricolor gaúcho até o final de 2028.

Natural de Nagoya, no Japão, e naturalizado peruano, Noriega iniciou sua carreira nas categorias de base do Alianza Lima, no Peru. Após passagens pelo futebol japonês, defendendo Shimizu S Pulse e Machida Zelvia, e uma experiência na Alemanha, voltou ao Peru em 2023 para jogar pelo Universidad San Martín, onde atuou como capitão.

Em 2024, passou pelo Comerciantes Unidos e retornou ao Alianza Lima, sendo convocado pela primeira vez para amistosos da seleção principal do Peru.

Noriega chega ao Grêmio após se destacar no Alianza Lima, com 50 partidas e três gols no último ano, mostrando imposição física e qualidade técnica na construção de jogo. O volante, que também pode atuar como zagueiro, foi peça importante na eliminação do Tricolor pelos playoffs da Copa Sul-Americana, sendo titular nos dois confrontos contra a equipe gaúcha.

O peruano desembarcou em Porto Alegre na última terça-feira, passou por exames médicos no CT Luiz Carvalho e foi apresentado oficialmente. A negociação envolveu a compra de 80% dos direitos econômicos do jogador por cerca de US$ 2 milhões (R$ 13 milhões), segundo informações do ge.

Na despedida do Alianza Lima, Noriega recebeu homenagens e a braçadeira de capitão na vitória sobre o ADT, em sua última partida pelo clube.

A contratação chega em um momento em que o Grêmio enfrenta desfalques importantes no meio de campo, como a ausência de Villasanti, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não joga mais nesta temporada. Com a chegada de Noriega, o Tricolor amplia as opções para a posição, somando-se às recentes contratações de Marcos Rocha e ao acerto em andamento com o volante Arthur, da Juventus.

