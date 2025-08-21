Grêmio encaminha o retorno de Arthur Melo após sete anos
Mirando reforçar o elenco para a reta final da temporada, o Grêmio encaminhou o retorno de Arthur Melo, cria da base do clube. Nesta quinta-feira, o Tricolor Gaúcho chegou a um acordo com a Juventus pelo empréstimo do meio-campista. A informação foi publicada por Fabrizio Romano.
O empréstimo terá validade de pouco menos de um ano, com vencimento ao final de junho de 2026. O negócio com o clube italiano não inclui nenhuma cláusula de compra fixada.
Cria das categorias de base do Grêmio, Arthur teve uma passagem de destaque pela equipe. Em 2016, participou da conquista da Copa do Brasil e, em 2017, foi peça fundamental no tricampeonato da Libertadores.
Após boas atuações pelo Tricolor, o meio-campista foi vendido ao Barcelona, onde ficou até 2020, quando partiu para a Itália para defender a Juventus. Desde então, acumulou empréstimos para Liverpool, Fiorentina e Girona, onde atuou na última temporada.