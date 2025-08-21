Grêmio contrata volante da seleção peruana nascido no Japão para a vaga do lesionado Villasanti

O Grêmio agiu rápido após a confirmação da grave lesão de joelho com necessidade de cirurgia e anunciou nesta quinta-feira o substituto para o paraguaio Villasanti. Trata-se do japonês Erick Noriega, que é naturalizado e defende as cores da seleção peruana.

"O Grêmio oficializa a contratação do volante Erick Noriega como mais um reforço para a sequência da temporada. O atleta assinou contrato em definitivo com o Tricolor até o final de 2028", anunciou o Grêmio, que perderá Villasanti por até 10 meses após rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Noriega tem 23 anos, nasceu na cidade de Nagoya, no Japão, mas foi criado pelos pais no Peru. O volante iniciou a carreira nas categorias de base do peruano Alianza Lima, contudo, fez sua estreia profissional justamente no futebol japonês, defendendo o Shimizu Pulse e o Machida Zelvia. Atuando na Ásia, se destacou e começou a ser convocado para defender a seleção vinotinto - disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20.

A passagem pelo Japão foi breve e Noriega ainda teve uma rápida aventura na Alemanha, até desembarcar novamente na América do Sul em 2023 ao acertar com a peruana Universidad de San Martín, onde assumiu a tarja de capitão e começou a defender a seleção sub-23.

Ele estava no Alianza Lima desde o meio de 2024, ano no qual pela primeira vez serviu a seleção peruana profissional. "Com imposição física e qualidade técnica na construção de jogo, chega como mais uma opção para compor os diferentes perfis de meio-campistas no elenco gremista", frisou o Grêmio.