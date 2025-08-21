Topo

Esporte

Atlético-MG mostra eficiência, vence Godoy Cruz e avança na Sul-Americana

Natanael marcou o único gol do jogo e colocou o Galo nas quartas do torneio continental - Pedro Souza / Atlético
Natanael marcou o único gol do jogo e colocou o Galo nas quartas do torneio continental Imagem: Pedro Souza / Atlético
Bruno Madrid
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 20h58

O Atlético-MG usou a vantagem do jogo de ida para mostrar eficiência na Argentina, voltou a vencer o Godoy Cruz, desta vez por 1 a 0, e se garantiu nas quartas de final da Sul-Americana. Os mineiros haviam superado o rival por 2 a 1 na ida das oitavas.

Natanael foi o responsável pelo placar da partida: o gol, aliás, saiu no único chute certo do Galo em 90 minutos dentro do Estádio Feliciano Gambarte.

Relacionadas

Independiente vai à Conmebol e deseja punição a chilenos por barbárie

Conmebol promete 'máxima firmeza' contra barbárie em jogo na Argentina

Os brasileiros vão encarar o Bolívar nas quartas. O time boliviano não enfrentou qualquer dificuldade para eliminar o Cienciano.

Galo sustenta e mostra eficiência

Diante da vantagem construída no duelo de ida, o Atlético-MG adotou uma postura mais conservadora no 1º tempo. Deu certo: o pênalti anulado para o Godoy Cruz assustou logo no começo, mas os brasileiros conseguiram sustentar as investidas argentinas com uma linha de defesa bastante organizada. Resultado? Everson pouco trabalhou

Na etapa final, a primeira finalização certa do Galo na partida resultou em gol: Natanael caprichou após bate-rebate, superou o goleiro e tranquilizou o restante da partida para os comandados de Cuca.

Gols e destaques

O Atlético-MG tomou um susto logo cedo porque, aos dois minutos, o árbitro chegou a marcar pênalti aos mandantes por mão na bola de Vitor Hugo. O VAR, no entanto, entrou em ação ao sugerir uma revisão, e a infração foi desconsiderada por Felipe González.

Jogadores tentam acompanhar revisão do árbitro no VAR; pênalti foi anulado - Pedro Souza / Atlético - Pedro Souza / Atlético
Jogadores tentam acompanhar revisão do árbitro no VAR; pênalti foi anulado
Imagem: Pedro Souza / Atlético

Precisando de um gol, o Godoy Cruz passou a encurralar o adversário, mas não mostrou eficácia ofensiva: a melhor chance até os 30 minutos surgiu com Nicolás Fernández, que arriscou de fora da área e obrigou Everson a fazer linda defesa.

Os brasileiros conseguiram neutralizar o jogo até o intervalo diante do nervosismo do rival, que passou a empilhar faltas duras na busca pela posse — e se irritar com a possível cera da equipe de Cuca.

O que foi susto no começo do jogo virou alegria em outro início, desta vez do 2º tempo, para o Atlético-MG. Em lance iniciado aos dois minutos, Scarpa e Alexsander tentaram finalizações da entrada da área, mas foram travados. Na segunda oportunidade, o bate-rebate acabou nos pés de Natanael, que caprichou no chute cruzado e estufou as redes de Petroli: 1 a 0.

Natanael celebra gol em Godoy Cruz x Atlético-MG, jogo da Sul-Americana - Pedro Souza / Atlético - Pedro Souza / Atlético
Natanael celebra gol em Godoy Cruz x Atlético-MG, jogo da Sul-Americana
Imagem: Pedro Souza / Atlético

O restante da partida foi consideravelmente tranquilo para os visitantes, que chegaram a desperdiçar boas oportunidades em contra-ataques.

O Godoy Cruz até voltou a assustar, mas errou na pontaria até o apito final e perdeu a cabeça: Montoya foi expulso por acertar um tapa em Alan Franco em lance fora da bola.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Atlético-MG bate Godoy Cruz e pega o Bolívar na altitude de La Paz nas quartas da Sul-Americana

Botafogo perde na altitude, e LDU pega o São Paulo na Libertadores

LDU ganha, elimina o atual campeão Botafogo e encara o São Paulo nas quartas da Libertadores

Atlético-MG elimina o Godoy Cruz e encara o Bolívar nas quartas da Sul-Americana

Atlético-MG mostra eficiência, vence Godoy Cruz e avança na Sul-Americana

Botafogo cai, e São Paulo vai enfrentar LDU nas quartas da Libertadores

Botafogo não resiste a bombardeio, perde para LDU e dá adeus ao sonho do bi

Universidad de Chile sobre barbárie: 'Um dos capítulos mais violentos da história'

Inter demite responsáveis por papel picado 'fora do plano' em jogo contra o Flamengo

Lesionados evoluem em recuparação, e São Paulo se reapresenta após classificação

Abel monta Palmeiras com três zagueiros para enfrentar o Universitario; veja escalações