Fortaleza anuncia contratação do meio-campista Pablo Roberto

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista Pablo Roberto, que estava no Casa Pia, de Portugal. O jogador firmou vínculo com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2028.

O clube cearense pagou 1 milhão de euros (o que equivale a R$ 6,3 milhões na cotação atual) ao time português por 60% dos direitos econômicos do atleta brasileiro.

Com a camisa da equipe europeia, o jogador fez 25 jogos na última temporada e se destacou em 23/24, quando anotou quatro gols e seis assistências em 33 aparições. Formado nas categorias de base do Atlético-GO, ele também soma passagens por Vila Nova, Portuguesa-RJ, Bahia e Remo.

"Pablo é um jogador, que chamamos de terceiro homem de meio-campo, um volante com mais força e com características de chegada na área. Conduz bem a bola e finaliza bem. Teve passagem em alguns clubes aqui do Brasil e foi para Portugal, onde se destacou e tem despertado o desejo de outros clubes portugueses, mas ele queria voltar ao Brasil por uma questão familiar. Quando chegou essa possibilidade, ele viu com bons olhos esse retorno de voltar a disputar a Série A. Um jogador que também foi um pedido pessoal do Renato Paiva, que acompanha o jogador no futebol português, indicou a contratação dele e pediu muito que a gente fizesse o esforço para trazê-lo. Acreditamos que vem para reforçar, qualificar o nosso meio-campo para nos ajudar nessa reta final de ano", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

O Fortaleza busca reforçar seu elenco para se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 19ª colocação, com 15 pontos, quatro a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z4.