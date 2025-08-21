Topo

Fora de casa, Fiorentina vence o Polissya pelos playoffs da Liga Conferência

21/08/2025 17h10

Pelo confronto de ida dos playoffs da Liga Conferência, a Fiorentina levou a melhor sobre o Polissya e venceu os ucranianos por 3 a 0, fora de casa, nesta quinta-feira. Kudryk (contra), Gosens e Albert foram às redes pelos visitantes. Moise Kean deixou os italianos com um a menos durante o segundo tempo após ser expulso.

A segunda partida do duelo, que define quem fica com a vaga na competição, será na próxima quinta-feira, com mando da Fiorentina. O jogo está marcado para as 15h (de Brasília), no MAPEI Stadium.

Antes, a Fiorentina terá o seu primeiro compromisso pelo Campeonato Italiano, neste domingo. A equipe visita o Cagliari, no Unipol Domus, às 13h30.

Os gols do jogo

Aos oito minutos, Moise Kean realizou uma jogada individual pela esquerda, cortou para o meio e encheu o pé. A bola carimbou a trave. Na volta, bateu nas costas do goleiro Kudryk e morreu no fundo das redes.

A Fiorentina ampliou aos 32, quando Kean arrancou pela direita e cruzou na segunda trave para Gosens, que, de primeira, soltou uma pancada, sem chances para Kudryk.

Em contra-ataque aos 24 minutos da segunda etapa, Albert arrancou sozinho, invadiu a área e bateu cruzado para anotar o terceiro gol dos italianos e fechar a conta.

