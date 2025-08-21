US Open: Fonseca estreia contra rival que está uma posição atrás no ranking

A chave principal do US Open foi sorteada no início da tarde de hoje, definindo primeiro adversário e o possível caminho de João Fonseca no último Grand Slam do ano.

O que aconteceu

O brasileiro estreia contra o Miomir Kecmanovic. O sérvio tem 25 anos e é o número 2 de seu país, atrás apenas do astro Novak Djokovic

O adversário é o 45º do ranking da ATP, estando uma posição atrás de Fonseca. João, que aparece em 44, registra a sua melhor posição até então na breve carreira.

O carioca, que completa 19 anos hoje, fará a sua primeira aparição no US Open. Ele vem de eliminações na estreia de Toronto e na terceira rodada em Cincinnati nesta gira da quadra dura norte-americana.

O dia e o horário da partida de João ainda serão confirmados. Os jogos da primeira rodada começam no domingo, dia 24.

Quem avançar enfrentará o vencedor do duelo entre Luca Nardi e Tomas Machac, cabeça de chave 21. Eles estão no quadrante de Taylor Fritz, número 4 do ranking.

Fonseca pode encarar outra sequência na nova geração ou antigos algozes se chegar na terceira rodada. Fabian Marozsan e Nicolas Jarry, que venceram João neste ano, e o jovem Jakub Mensik, também de 19 anos e que já está entre os 16 melhores do mundo, são possíveis adversários caso o brasileiro vença os dois primeiros jogos.

Já Bia Haddad Maia enfrentará Sonay Kartal na estreia. A britânica de 23 anos aparece em 51ª no ranking da WTA, enquanto a brasileira é a cabeça de chave 18 do torneio.