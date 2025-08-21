Flamengo: Filipe Luís tem mérito em classificação? Colunistas divergem

Qual é a participação de Filipe Luís na classificação do Flamengo diante do Inter na Copa Libertadores? No Fim de Papo, Rodrigo Mattos e Juca Kfouri responderam e divergiram.

Após vencer o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, o Flamengo voltou a vencer o Inter no Beira-Rio, por 2 a 0, e garantiu vaga nas quartas de final, onde enfrentará o Estudiantes (ARG).

Juca: Elenco do Flamengo é admirável

O Filipe Luís tem um elenco admirável nas mãos, acho que se preparou para um começo de jogo complicado, de domínio do Inter. Como esse domínio não veio, o Flamengo se impôs. [...] O Flamengo tinha o jogo controlado, não correu nenhum risco.

Juca Kfouri

Mattos: Inter não conseguiu sair com a bola

Na minha visão, o Inter não conseguiu jogar porque o Flamengo estava muito bem armado, foi superior taticamente. O Inter não conseguia sair com a bola. Tentou várias vezes e não conseguiu pela marcação pressão.

Rodrigo Mattos

