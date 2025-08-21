Flamengo quer ser Bayern, e não Real Madrid, diz PVC sobre hegemonia

O Flamengo busca hegemonia no Brasil e na América do Sul, assim como o Bayern de Munique faz na Europa, afirmou o colunista Paulo Vinicius Coelho no De Primeira.

O Flamengo sempre mirou o Bayern. O Flamengo não mira o Real Madrid, o Flamengo mira o Bayern. Que é você ser hegemônico no seu país, e conseguir ganhar no seu continente, que é o que o Bayern faz.



Esse projeto Flamengo não é espanholizado. Eu sempre recusei a história da espanholização do futebol brasileiro, porque eu entendo que não existe ainda esse processo.

Se o Flamengo puder ser o Bayern de Munique, ele vai ser, mas com essa ressalva do Bayern como dominante esportivamente falando. Mas no aspecto jurídico do time, da criação no modelo associativo, que é o do Real Madrid. Por isso que o Barça faz a referência ao Real Madrid.

