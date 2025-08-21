Topo

Flamengo e quem mais? Colunistas projetam final da Libertadores

21/08/2025 01h29

No Fim de Papo, os colunistas Juca Kfouri, Lucas Musetti e Rodrigo Mattos projetaram a fase final da Copa Libertadores.

Para os colunistas, o Flamengo é o grande favorito a alcançar a final em um dos lados da chave, enquanto Palmeiras, River Plate (ARG) e São Paulo dividem o favoritismo do outro lado.

Mattos: Flamengo é favorito, mas não está na final

O Flamengo é o favorito desse lado da chave, mas vai enfrentar três times campeões da Libertadores: Estudiantes, Vélez e Racing. Acho o Racing o mais forte. O Flamengo é o mais forte, mas dizer que, contra três times argentinos, campeões, com tradição na Libertadores, já está na final, é exagerado. [...] Do outro lado, é bem equilibrado entre Palmeiras, River e São Paulo.
Rodrigo Mattos

Juca: Flamengo e Palmeiras é final provável

O mais provável é Flamengo e Palmeiras [na final], mas não afasto que volte a ser Flamengo e River. Teremos uma cópia de alguma final de Libertadores, ou entre Flamengo e Palmeiras ou entre Flamengo e River.
Juca Kfouri

Musetti: Final será Flamengo e São Paulo

O Inter não tão 'catimbeiro' como são os argentinos, mas é um time copeiro, que vende muito caro em casa. E o Flamengo 'passou o carro' no Inter. E a diferença do Inter para os três argentinos é relevante. O Inter é melhor que os três. [...] [A final será] Flamengo e São Paulo
Lucas Musetti

