Flamengo e quem mais? Colunistas projetam final da Libertadores

No Fim de Papo, os colunistas Juca Kfouri, Lucas Musetti e Rodrigo Mattos projetaram a fase final da Copa Libertadores.

Para os colunistas, o Flamengo é o grande favorito a alcançar a final em um dos lados da chave, enquanto Palmeiras, River Plate (ARG) e São Paulo dividem o favoritismo do outro lado.

Mattos: Flamengo é favorito, mas não está na final

O Flamengo é o favorito desse lado da chave, mas vai enfrentar três times campeões da Libertadores: Estudiantes, Vélez e Racing. Acho o Racing o mais forte. O Flamengo é o mais forte, mas dizer que, contra três times argentinos, campeões, com tradição na Libertadores, já está na final, é exagerado. [...] Do outro lado, é bem equilibrado entre Palmeiras, River e São Paulo.

Rodrigo Mattos

Juca: Flamengo e Palmeiras é final provável

O mais provável é Flamengo e Palmeiras [na final], mas não afasto que volte a ser Flamengo e River. Teremos uma cópia de alguma final de Libertadores, ou entre Flamengo e Palmeiras ou entre Flamengo e River.

Juca Kfouri

Musetti: Final será Flamengo e São Paulo

O Inter não tão 'catimbeiro' como são os argentinos, mas é um time copeiro, que vende muito caro em casa. E o Flamengo 'passou o carro' no Inter. E a diferença do Inter para os três argentinos é relevante. O Inter é melhor que os três. [...] [A final será] Flamengo e São Paulo

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.