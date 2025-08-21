Mauro sobre rota do Flamengo: 'Só não pode ser como contra Central Córdoba'

O Flamengo é superior aos times argentinos que podem cruzar seu caminho até a final da Libertadores, só não pode repetir contra eles a postura da derrota contra o Central Córdoba na fase de grupos, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Após eliminar o Inter, o Mengão encara o Estudiantes nas quartas de final. Se avançar, pega Racing ou Vélez Sarsfiled na semi.

O Estudiantes, se o Flamengo jogar no modo Central Córdoba, vai ter problemas. Mas se jogar parecido com ontem e no jogo passado, não vejo como o Estudiantes possa eliminar o Flamengo.

O Flamengo vai ser eliminado se ele subir no salto alto, fizer uma atuação do nível daquela soberba que foi contra o Central Córdoba, que é um time menor e até inferior.

"O Estudiantes, eu vi os dois jogos contra o Cerro, achei muito fraco o time do Eduardo Domínguez. Ontem, foi uma atuação muito fraca contra um Cerro limitadíssimo", disse Mauro Cezar.

O colunista detalhou os possíveis adversários do Flamengo na semifinal.

Para Mauro Cezar, o Racing tem mais talento à disposição, mas o Vélez comandado pelo ex-atacante Guillermo Barros Schelotto é uma equipe mais organizada.

"Do ponto de vista tático e técnico, o Racing é um time muito pobre em relação ao que poderia ser, mas é um time que se entrega muito no sentido de deixar tudo em campo e não se entrega no sentido de jogar a toalha. Então, é um time perigoso. E acho o Vélez mais organizado, que é o time do Schelotto."

"Então, o Racing tem jogadores melhores, e o Vélez talvez seja o time mais organizado", analisou Mauro Cezar.

