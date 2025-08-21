Flaco López nega fakenews sobre veganismo e se surpreende com pré-convocação para a Argentina

Dono de um porte físico normalmente mais "magro" em relação aos demais atletas, o atacante argentino Flaco López, do Palmeiras, conviveu com uma situação inusitada. A de que teria se tornado vegano.

O rumor sobre a nova opção nutricional em sua dieta ganhou força, e logo essa mudança foi associada a uma suposta perda de massa muscular. O centroavante, no entanto, colocou um ponto final nesta situação.

Bem humorado ao comentar o assunto, ele tratou de levar a fakenews na 'esportiva'. "É mentira. Aí não vai dar certo. Já ganhei uns nove, dez quilos desde que cheguei aqui no Palmeiras", comentou o jogador, aos risos.

Em sua quarta temporada no futebol brasileiro, o atacante se tornou um dos trunfos do Abel Ferreira para desbravar as defesas adversárias. Com 15 gols marcados em 41 partidas, o goleador tenta superar a sua melhor marca na equipe paulista. Em 2024, ele balançou as redes em 22 oportunidades.

O bom momento em campo trouxe uma recompensa até certo ponto inesperada para o artilheiro, que teve o seu nome incluído pela primeira vez na pré-lista de convocados da seleção argentina.

Ao ge.com, o atleta de 24 anos contou como recebeu essa notícia, dada por sua família. Após ver o celular repleto de mensagens, Flaco López atendeu uma videochamada feita pela irmã.

"Ela começou a falar gritando e chorando. Estava com meus sobrinhos e meu pai. Não esperava (ser lembrado). Não sabia que aconteceria tão rápido. Foi emocionante", afirmou.

O próximo passo agora é torcer para ver seu nome confirmado na convocação oficial para os dois jogos da Argentina para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A relação definitiva sai na próxima semana.

