Filipe Luís festeja classificação em Porto Alegre e aponta Flamengo em 'reconstrução'

Porto Alegre

21/08/2025 01h02

O técnico Filipe Luís apontou que a vitória do Flamengo sobre o Internacional, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Porto Alegre e a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores foram muito importantes para dar confiança e credibilidade para um grupo que está sendo reconstruído.

"O grupo de jogadores está se reinventando. Era muito importante para dar força e credibilidade. É sempre difícil jogar contra o Internacional, e é muito difícil que eles não chutem no teu gol", disse o treinador rubro-negro em entrevista coletiva.

Filipe Luís apontou a presença do uruguaio Arrascaeta como uma das responsáveis pela "grandíssima" atuação da equipe. "O adversário tem armas, tem grandes jogadores. A grande mudança em relação ao primeiro jogo foi a volta do Arrascaeta e também alguns ajustes táticos."

O técnico flamenguista saiu em defesa do colega Roger Machado, cujo trabalho está sendo muito contestado à frente do comando do time gaúcho. Ele preferiu não fazer comparações com os trabalhos realizados. "Roger é muito mais treinador que eu."

