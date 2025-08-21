Filipe Luís celebra classificação do Flamengo e evita se comparar a Jorge Jesus

O Flamengo garantiu na última quarta-feira a classificação às quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro voltou a vencer o Internacional, dessa vez por 2 a 0, no Beira-Rio, e avançou de fase. O técnico Filipe Luís celebrou a classificação.

O treinador afirmou que tratou o jogo como "vida ou morte", principalmente após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o Atlético-MG.

"Durante um ano, em um calendário com tantas competições, as oscilações vão existir e nos pegou com uma eliminação na Copa do Brasil. Hoje tínhamos um jogo de vida ou morte. No meu ano e do Roger (Machado, técnico do Inter), era o jogo mais importante. E passamos, com méritos e convicções. Espero que possa acontecer o que aconteceu hoje o maior número de vezes. Mas é normal que as equipes passem por fases não tão boas, e as cobranças vêm", disse Filipe Luís, em coletiva após a partida.

O Flamengo não teve tantas dificuldades para voltar a vencer o Colorado, sendo este o terceiro triunfo seguido sobre o rival. O técnico rubro-negro elogiou o desempenho do elenco, mas disse não saber se foi o melhor jogo sob seu comando.

PAAAAAAAAARTIU QUARTAAAAAAAS! MENGÃO DERROTA INTERNACIONAL POR 2 A 0, COM GOL DE ARRASCAETA E PEDRO, NO BEIRA-RIO, E AVANÇA NA @LIBERTADORES! MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNGOOOOOOOOOOOOOOOOO! #FimDeJogo #INTxFLA pic.twitter.com/OmY1gUMZgp ? Flamengo (@Flamengo) August 21, 2025

"Foi um grandíssimo jogo, muito completo, que teve uma aplicação e um sacrifício muito grande dos jogadores para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, é difícil comparar. Cada jogo tem suas dificuldades. Ganhamos do campeão do mundo. É verdade que nosso grupo está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram e algumas importantes que saíram. Está com uma alma e um espírito novo. A vitória é muito importante para dar força e credibilidade para esse grupo", pontuou.

Com a classificação, o Flamengo segue em busca de repetir o feito conquistado em 2019, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Na época, Filipe Luís era treinado por Jorge Jesus, com quem evitou se comparar.

"Não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca me colocar à altura do Jorge Jesus que, se não o melhor, foi um dos melhores da história do Flamengo. Nunca farei algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, do meu jeito, mas sim com esse DNA do Flamengo, que é amassar o adversário o máximo possível", destacou.

Próximo compromisso

Líder do Brasileirão, o time de Filipe Luís volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Vitória, no Maracanã. O duelo, válido pela 21ª rodada da liga nacional, está agendado para as 21h (de Brasília).