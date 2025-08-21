Ex-campeão do UFC, BJ Penn é proibido de se aproximar da mãe até 2026

Hall da Fama do UFC, BJ Penn enfrenta mais um capítulo delicado fora do octógono. Nesta semana, a Justiça do Havaí concedeu à mãe do ex-lutador, Lorraine Shin, uma ordem de restrição válida por um ano. A decisão, emitida pelo juiz Jeffery Ng, da Vara da Família de Hilo, impede qualquer tipo de contato entre os dois até maio de 2026. A informação foi inicialmente divulgada pelo 'Hawaii Tribune-Herald'.

A medida, retroativa ao dia 26 de maio - data em que Shin solicitou proteção legal - foi determinada após uma audiência com apresentação de provas. Apesar de ter pedido dois anos de afastamento, a mãe do ex-campeão dos leves (70 kg) do UFC recebeu um período menor, definido pelo tribunal.

De acordo com as provas entregues por Lorraine, o magistrado concluiu que a requerente conseguiu comprovar "abuso doméstico e/ou extremo abuso psicológico" por parte do ex-lutador. Aos 46 anos, Penn está proibido de realizar qualquer tipo de contato, seja por telefone, mensagens eletrônicas ou por meio de terceiros. Ele também não pode se aproximar da residência, local de trabalho ou qualquer outro espaço frequentado pela mãe, segundo documentos adquiridos pelo portal 'MMA Junkie'.

Durante a audiência, Shin chegou a interrogar o próprio filho, que confirmou ter declarado publicamente que ela e os irmãos haviam sido assassinados e substituídos por impostores. Questionado sobre a existência de provas, o havaiano respondeu: "Acho que depende de como você define prova".

Prisões e apelo público

O ex-atleta já havia sido preso em maio, por violar uma ordem de afastamento de 48 horas da casa da mãe. Em junho, foi novamente detido por descumprir uma medida restritiva temporária. Atualmente, responde em liberdade após pagamento de fiança, com audiências judiciais agendadas para os dias 20 de outubro e 3 de novembro.

Em julho, Penn publicou um vídeo em que faz um apelo ao atual CEO do UFC, Dana White, e ao ex-dirigente Lorenzo Fertitta. A gravação foi feita em frente a uma casa de três quartos cedida por Shin, localizada próxima à propriedade da qual ele está legalmente impedido de se aproximar.

