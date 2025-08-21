Cuca diz que Everson escolhe ser o último cobrador de pênalti no Atlético

O preparo especial e a confiança em cobranças decisivas levaram Everson, goleiro do Atlético-MG, a se colocar como quinto batedor em disputas de pênaltis, afirmou o atleta no programa Fala Aí, apresentado por Yara Fantoni. Segundo Everson, a escolha pelo quinto pênalti é resultado de treinamento focado e da experiência recente em momentos decisivos pelo clube.

Apesar de o atacante Hulk ser o cobrador oficial do Atlético-MG, Everson relatou que se oferece para a quinta cobrança, buscando estar pronto para o momento de maior pressão.

Eu sempre falo pra ele que eu quero ser o quinto. Obviamente, a gente já tem o nosso batedor, que é o Hulk. Eu não tô entrando nessa briga, tá? O Hulk é nosso batedor oficial e vai continuar sendo. Mas eu sou o quinto batedor, porque tem cinco, então, durante as cinco escolhas, eu sempre me coloco à disposição pra bater, por já ter... Você gosta? Eu treino, treino no dia-a-dia. Não treino todos os dias, por conta de a gente ter o nosso treinamento específico, é um pouco diferente, mas principalmente em decisões, em semanas de decisões, eu aperfeiço mais o meu treinamento. Por isso que eu até gosto de ser o quinto batedor, porque com o Rossi eu fui o quinto e a gente classificou. Everson

Everson ressaltou que os goleiros também estudam os adversários e buscam sempre dificultar para quem está do outro lado. "A gente, obviamente, como goleiro, a gente sabe que os goleiros estudam a gente também, então a gente sempre tenta bater num canto que, teoricamente, o goleiro não vai pegar ou que seja difícil para o goleiro. Apesar dos dois últimos cantos que eu bati, o goleiro acertou o canto, mas eu consegui bater bem, consegui bater forte, consegui tirar do goleiro e consegui fazer o gol. Então é continuar trabalhando, sabendo que o goleiro vai estar estudando a gente, que a gente vira um alvo agora também, por esses últimos 15 dias que a gente passou sendo decisivo, fazendo gol de tempo."

O técnico Cuca elogiou a capacidade de Everson nas cobranças e a imprevisibilidade do goleiro. "O Everson é um exímio batedor. Ele me surpreende porque quando eu penso que ele vai bater num lado, ele bate no outro. Quando eu penso que vai lá, ele bate aqui. Nem eu sei em que canto ele bate. Então, bem que ele bate. Tá de parabéns, óbvio."

Eu coloco 'você é o terceiro'. Daí ele olha, fala 'o último'. Então tá, vamos mudar, vamos pôr o último.

Everson: 'Foi a melhor decisão continuar no Atlético-MG'

Everson relatou no Fala Aí como superou momentos de pressão e críticas durante sua passagem pelo Atlético-MG, especialmente em períodos de lesão e resultados negativos. O goleiro atribuiu à torcida e ao foco no clube sua permanência e evolução.

Com certeza foi a melhor decisão da minha vida ter continuado aqui e estar continuando escrevendo a minha história.

Everson: 'Meu pai e Rogério Ceni são inspiração para mim'

O goleiro destacou no Fala Aí a influência do pai e de Rogério Ceni em sua trajetória, ressaltando a importância de referências familiares e profissionais. Everson lembrou do início no futebol e da passagem pela base do São Paulo.

O amor pelo futebol vem pelo meu pai. Quando ele jogava lá nas empresas de Pindamargaba... eu era o gandula do meu pai, no campo que ele jogava.

Everson: 'Desempenho no Galo é o termômetro para Seleção'

No programa Fala Aí, Everson afirmou que ainda sonha com uma convocação para a Seleção Brasileira, mesmo aos 35 anos, e vê o desempenho no Atlético-MG como fundamental para alcançar esse objetivo.

O maior termômetro para a Seleção Brasileira, com certeza, vai ser o Galo, fazendo os bons jogos que eu venho fazendo aqui.

Everson: 'Sou um atleticano dentro de campo', diz sobre torcida

Everson comentou sobre a relação única com a torcida atleticana, descreveu o carinho dos torcedores e a atmosfera intensa em Belo Horizonte. Ele afirmou se sentir representante da massa dentro de campo.