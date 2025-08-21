Topo

Esporte

Errari e Vavassori batem Swiatek e Ruud e são bicampeões de duplas mistas no US Open

Nova York

21/08/2025 00h48

Sara Errani e Andrea Vavassori são bicampeões de duplas mistas do US Open, último Grand Slam do ano. A parceria italiana que já tinha vencido Roland Garros, em junho, bateu na decisão desta quarta-feira a polonesa Iga Swiatek e o norueguês Casper Ruud por 6/3, 5/7 e 10/6 no Arthur Ashe Stadium.

Acostumados a jogar em duplas, os italianos entraram como favoritos na final, mas tiveram enorme trabalho para confirmar a conquista, que veio somente no super tie-break. Em novo formato, de sets curtos até a semifinal e com competição somente em dois dias, ganharam seus primeiros três jogos sem desperdiçar sets.

Os italianos foram logo abrindo 4 a 1 no primeiro set. Polonesa e norueguês reagiram e tiveram o saque para igualar em 4 a 4, mas acabaram quebrados. Errari e Vavassori não vacilaram mais e fecharam por 6 a 3.

No segundo set, Vavassori sentiu dores na coxa esquerda e recebeu atendimento médico por duas vezes, quando a parceria perdia por 2 a 1 e depois por 3 a 2. Nada que o impedisse de continuar, porém. Os italianos quebraram no sétimo game para virar e depois aumentaram para 5 a 3 no serviço de Errani.

Vavassori foi para o serviço com 5 a 4 e não aproveitou a chance de fechar a partida. Swiatek e Ruud reagiram e buscaram o 5 a 5. Sem acertar nada, os italianos permitiram o empate ao perder o primeiro set na competição, por 7 a 5.

A decisão foi para o super tie-break e a dupla da Itália abriu logo 4 a 0 na melhor de 10. Swiatek e Ruud encostaram com 5 a 4. Mas cometeram novos erros e viram os oponentes abrirem 9 a 5 após voleio na rede de Vavassori. Depois de desperdiçarem o primeiro match point, fecharam em erro de Ruud.

No ano passado, ainda na fórmula de disputa antiga, com jogos diários e sets terminando em seis ou sete pontos, os italianos superaram Taylor Townsend e Donald Young por 7/6 (7/0) e 7/5. Na atual temporada, ergueram o troféu de Roland Garros mais uma vez batendo Townsend, desta vez ao lado de Evan King.

Antes da definição, as duplas entraram em quadra para as semifinais, também nesta quarta, no novo modelo de jogos mais curtos, rápidos e com somente dois dias de competição. Swiatek e Ruud passaram pela parceria favorita do US Open, formada pelo britânico Jack Draper e a norte-americana Jessica Pegula, parciais de 3/5, 5/3 e 10/8.

Os italianos tiveram menos trabalho. Errani e Vavassori tiveram os locais Daniele Collins e Christian Harrison pela frente e se garantiram na decisão com duplo 4/2.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

'Passeio' e 'domínio completo': colunistas analisam Flamengo x Inter

Filipe Luís festeja classificação em Porto Alegre e aponta Flamengo em 'reconstrução'

Errari e Vavassori batem Swiatek e Ruud e são bicampeões de duplas mistas no US Open

Filipe Luís evita comparações com Jesus no Fla: 'Não cometam esse erro'

Brasileiras ficam fora das finais por aparelhos, mas aparecem no top 12 individual do Mundial de Ginástica

Independiente x Universidad de Chile é suspenso por violência nas arquibancadas

Pedro vê Fla controlar '90 minutos' e Arrascaeta diz: 'Gosto de fazer gols'

Independiente x Universidad de Chile é suspenso após incêndio e violência na arquibancada

Jogo da Sul-Americana é cancelado após bomba e barbárie na arquibancada

Alan Patrick admite falhas e comenta vaias da torcida após queda do Inter na Libertadores

Artilheiro, Arrascaeta vibra com classificação do Flamengo na Libertadores