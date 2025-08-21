Errari e Vavassori batem Swiatek e Ruud e são bicampeões de duplas mistas no US Open

Sara Errani e Andrea Vavassori são bicampeões de duplas mistas do US Open, último Grand Slam do ano. A parceria italiana que já tinha vencido Roland Garros, em junho, bateu na decisão desta quarta-feira a polonesa Iga Swiatek e o norueguês Casper Ruud por 6/3, 5/7 e 10/6 no Arthur Ashe Stadium.

Acostumados a jogar em duplas, os italianos entraram como favoritos na final, mas tiveram enorme trabalho para confirmar a conquista, que veio somente no super tie-break. Em novo formato, de sets curtos até a semifinal e com competição somente em dois dias, ganharam seus primeiros três jogos sem desperdiçar sets.

Os italianos foram logo abrindo 4 a 1 no primeiro set. Polonesa e norueguês reagiram e tiveram o saque para igualar em 4 a 4, mas acabaram quebrados. Errari e Vavassori não vacilaram mais e fecharam por 6 a 3.

No segundo set, Vavassori sentiu dores na coxa esquerda e recebeu atendimento médico por duas vezes, quando a parceria perdia por 2 a 1 e depois por 3 a 2. Nada que o impedisse de continuar, porém. Os italianos quebraram no sétimo game para virar e depois aumentaram para 5 a 3 no serviço de Errani.

Vavassori foi para o serviço com 5 a 4 e não aproveitou a chance de fechar a partida. Swiatek e Ruud reagiram e buscaram o 5 a 5. Sem acertar nada, os italianos permitiram o empate ao perder o primeiro set na competição, por 7 a 5.

A decisão foi para o super tie-break e a dupla da Itália abriu logo 4 a 0 na melhor de 10. Swiatek e Ruud encostaram com 5 a 4. Mas cometeram novos erros e viram os oponentes abrirem 9 a 5 após voleio na rede de Vavassori. Depois de desperdiçarem o primeiro match point, fecharam em erro de Ruud.

No ano passado, ainda na fórmula de disputa antiga, com jogos diários e sets terminando em seis ou sete pontos, os italianos superaram Taylor Townsend e Donald Young por 7/6 (7/0) e 7/5. Na atual temporada, ergueram o troféu de Roland Garros mais uma vez batendo Townsend, desta vez ao lado de Evan King.

Antes da definição, as duplas entraram em quadra para as semifinais, também nesta quarta, no novo modelo de jogos mais curtos, rápidos e com somente dois dias de competição. Swiatek e Ruud passaram pela parceria favorita do US Open, formada pelo britânico Jack Draper e a norte-americana Jessica Pegula, parciais de 3/5, 5/3 e 10/8.

Os italianos tiveram menos trabalho. Errani e Vavassori tiveram os locais Daniele Collins e Christian Harrison pela frente e se garantiram na decisão com duplo 4/2.