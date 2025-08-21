Topo

Entenda como comissão de Dorival planeja aproveitar semana livre do Corinthians

21/08/2025 05h00

Dorival Júnior tenta aproveitar a semana livre para melhorar o desempenho do Corinthians. O treinador e a sua comissão pretendem elevar o nível físico do elenco e, para isso, contam com os seis dias de preparação para o jogo contra o Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Esta é a segunda vez que Dorival terá semana cheia para trabalhar desde a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Com ajuda de sua comissão técnica, o comandante enxerga a lacuna de jogos como uma oportunidade de recuperar os jogadores fisicamente e chegar em melhores condições para a partida diante do Vasco, no domingo.

O coordenador de performance do Corinthians, Reverson Pimentel, detalhou os trabalhos e explicou a importância da semana cheia para o elenco.

"Quando a semana abre, a gente acaba fazendo trabalhos no campo e exercícios na academia que a gente não consegue fazer quando tem jogo de quarta e domingo. É uma semana que podemos recuperar de maneira individual cada jogador. Podemos também, de forma individual, elevar um pouco o nível de carga. Com certeza é uma semana muito proveitosa para que a gente chegue no domingo com o máximo de performance para render no jogo", disse o profissional.

"Quando você tem jogo de quarta e domingo, acaba correndo risco de ir para jogos com os jogadores em nível de cansaço um pouco maior. Quando abre a semana, você consegue controlar essa carga, consegue fazer com que esse atleta ganhe condicionamento, nível de força. Consegue aprimorar algumas capacidades", acrescentou.

No momento, Dorival possui cinco jogadores entregues ao departamento médico. Ele não conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo, Hugo e José Martínez.

O treinador tem mais três sessões de treino para definir a escalação para o próximo compromisso da equipe, contra o Vasco. O duelo está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

Com o revés para o Bahia, o Corinthians caiu para a 22ª posição da tabela, com 22 pontos. A distância para o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Além de tentar se afastar do Z4, o time do Parque São Jorge busca encerrar a péssima sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há seis jogos e, nas últimas 11 partidas, ganhou somente uma vez.

