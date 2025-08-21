Topo

Duas caras: Colunistas debatem qual é o verdadeiro Vasco

21/08/2025 01h54

Após golear o Santos por 6 a 0, o Vasco encarou o Juventude fora de casa e foi derrotado por 2 a 0. No Fim de Papo, Rodrigo Mattos e Lucas Musetti debateram qual dos jogos realmente representa o time cruzmaltino.

Com o resultado diante do Juventude, o Vasco soma 19 pontos em 19 jogos, e é o 16º colocado, apenas uma posição acima do Z-4.

Mattos: Defesa do Vasco é muito ruim

Surpreendeu [o Vegetti voltar ao time] porque aquele time [que jogou contra o Santos poderia ser considerado o mais 'dinizista'. É um time de circulação de bola, de ataque, justamente por serem muito móveis, o que ele sempre gostou em um time de futebol. Aí, ele volta com um centroavante fixo. [...] Tem um problema da defesa do Vasco, que também estava presente nos 6 a 0. [...] A defesa do Vasco é muito ruim.
Rodrigo Mattos

Musetti: Vasco foi reconhecível contra Juventude ou contra Santos

Fica o debate sobre o Vegetti. O Vasco fez um partidaço contra o Santos na ausência de um centroavante fixo, com o David fazendo a função junto com o Rayan. E fica a pergunta se o Vasco foi reconhecível contra o Juventude ou contra o Santos. É uma irregularidade tamanha.
Lucas Musetti

