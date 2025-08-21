Dorival comanda treino tático, e Corinthians segue preparação para pegar o Vasco

O Corinthians deu continuidade à preparação para o jogo contra o Vasco na manhã desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. As equipes se enfrentam no próximo domingo, em São Januário, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Dorival Júnior promoveu um treino tático ao elenco, além de bolas paradas defensivas. Antes, porém, o treinador mostrou vídeos do time carioca aos jogadores, que em seguida trabalharam na academia e aqueceram no campo.

Para o jogo, Dorival segue sem poder contar com os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay e o lateral esquerdo Hugo - todos lesionados. José Martínez, que fraturou a mão no treino da última terça-feira, completa a lista de desfalques. Em contrapartida, Romero, Cacá e Angileri, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição.

O comandante teve a semana cheia para trabalhar a equipe visando o duelo e ainda terá mais duas sessões de treino antes do jogo. O elenco retoma as atividades na manhã desta sexta-feira, novamente no CT Dr. Joaquim Grava.

O Corinthians espera voltar a vencer no Brasileirão após a derrota em casa para o Bahia, por 2 a 1, no último sábado. Com o resultado negativo, o Timão caiu para a 14ª posição da tabela, com 22 pontos, três a menos que o próprio Vasco, 16º colocado.