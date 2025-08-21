Diniz cita falta de concentração do Vasco em derrota e critica: "Não podemos baixar o ritmo"

Após a goleada histórica sobre o Santos por 6 a 0 no último domingo, o Vasco e seu torcedor levaram um grande balde de água fria nesta quarta-feira. O Cruzmaltino foi derrotado pelo Juventude por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Para o técnico Fernando Diniz, a falta de concentração da equipe influenciou no resultado.

"Estivemos abaixo desde o começo de jogo, com um nível de concentração baixo. O Juventude teve mais interesse na partida. Estamos em uma situação muito delicada e não temos o luxo de poder diminuir o ritmo. Cada partida tem que ser encarada como uma final. Nesta quarta, deixamos de encarar assim", disse Diniz.

Pênalti decisivo

Além disso, Diniz argumentou que o pênalti marcado ao Juventude, com poucos segundo de jogo, determinou o restante do andamento da partida.

"O que determinou o andamento do jogo foi o gol logo com 20 segundos. Um pênalti que era muito fácil de evitar. Depois, estávamos dominando, mas sofremos o segundo gol numa bola esticada em que não tivemos cobertura. Isso deixou o Juventude confortável para se defender", falou Diniz.

Com 19 pontos em 19 jogos, o Vasco está muito perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 16ª colocação. O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição é contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.