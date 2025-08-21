Topo

Destaque na classificação do São Paulo, Rafael é o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos pelo clube no século

21/08/2025 07h00

Rafael foi um dos destaques da classificação do São Paulo sobre o Atlético Nacional, na noite da última terça-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Morumbis. O goleiro se tornou o segundo com mais pênaltis defendidos pela equipe neste século.

Com a camisa do São Paulo, Rafael já defendeu sete cobranças, sendo seis em disputas e uma no tempo normal. O jogador é o vice-líder em penalidades defendidas no século, empatado com Tiago Volpi e atrás apenas de Rogério Ceni (50).

Nos duelos contra o Atlético Nacional, Rafael defendeu dois pênaltis e foi peça fundamental para a classificação do Tricolor.

Na ida, no Estádio Atanasio Girardot, o goleiro defendeu a segunda cobrança de Edwin Cardona no jogo e a partida terminou empatada em 0 a 0. Nesta terça-feira, no Morumbis, já na disputa de pênaltis, Rafael pegou a primeira penalidade do time colombiano e o Tricolor venceu por 4 a 3.

Com o goleiro embaixo das traves, o São Paulo já participou de sete decisões de pênalti e tem quase 50% de aproveitamento. Foram três classificações/títulos do Tricolor e quatro eliminações. Rafael defendeu pelo menos uma cobrança em cinco dessas disputas.

Contratado em janeiro de 2023, vindo do Cruzeiro, o goleiro já disputou 158 jogos com a camisa do São Paulo. Tituçar absoluto, foi campeão da Copa do Brasil (2023) e da Supercopa do Brasil (2024).

