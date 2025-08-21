De olho no bicampeonato, Cara de Sapato exalta momento antes de final da PFL: "Muito especial"

Na noite desta quinta-feira (21), na Flórida (EUA), Antônio Carlos Júnior entrará em ação na grande decisão do 'GP' dos meio-pesados (93 kg) da PFL. Campeão do torneio na temporada de 2021, 'Cara de Sapato' terá a chance de repetir a façanha e, diante de Sullivan Cauley, buscar o bicampeonato. Às vésperas de um confronto de grande magnitude, que envolve não somente uma possível conquista de título, mas também uma premiação de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões) para o vencedor, o brasileiro exaltou o momento especial na carreira - já aos 35 anos de idade.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Cara de Sapato frisou que o trabalho realizado ao longo do torneio culmina no confronto desta quinta. Para garantir uma vaga na grande decisão, o brasileiro derrotou Karl Moore e Simeon Powell nas fases anteriores - ambos por decisão dos juízes. Agora emparelhado contra o americano Sullivan Cauley, Antônio conta com o apoio de seus fãs para se consagrar na PFL pela segunda vez.

"Esse é o momento em que a gente realmente tem que estar 100% para conseguir dar meu melhor e sair com esse cinturão. É a luta mais importante de todas essas que realizei esse ano. (...) É muito especial, estou muito feliz por esse momento. Estava esperando por isso, sentir essa sensação de novo. Ir para uma final, lutar por um cinturão. Isso é muito bom. Espero que todos estejam torcendo e vibrando, porque essa energia contagia. E que a gente possa vibrar muito com essa vitória, levando esse cinturão para o Brasil e podendo comemorar, mais uma vez, o título da PFL", destacou o paraibano.

Estratégia traçada

Para sair com o braço erguido e o cinturão nas mãos, Antônio Carlos Júnior analisou minuciosamente o estilo de luta de seu adversário. Atento aos detalhes, o brasileiro exaltou o poder de fogo de Cauley, que venceu seis dos oito triunfos na carreira via nocaute. Por outro lado, Cara de Sapato enxerga uma brecha no jogo do americano justamente no setor em que é especialista: o grappling.

"Com certeza (vou usar o jiu-jitsu). Vi nas lutas que ele fez, ele cede muito as costas. É uma oportunidade que se a gente tiver, não pode desperdiçar. Usar isso a nosso favor, até porque é o meu carro-chefe. Represento o jiu-jitsu no MMA. Gosto muito de trabalhar o jogo de ataque de costas. Então se ele der mole, vamos fazer nosso melhor para sair com a finalização", projetou Antônio.

Caso vença, Cara de Sapato pode se tornar o segundo brasileiro coroado campeão da PFL nesta temporada. Na última semana, Marcirley Alves brilhou na final do 'GP' dos pesos-galos (61 kg) e, com um triunfo contra Justin Wetzell, conquistou o título da categoria - além do cheque de 500 mil dólares.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok