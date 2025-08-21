Topo

Botafogo: Davide Ancelotti explica uso de 'formação proibida' em eliminação

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 21h44

Davide Ancelotti explicou o motivo de ter escalado o Botafogo com três volantes na eliminação da equipe para a LDU, hoje, nas oitavas de final da Libertadores. A formação foi uma das causas da demissão de Renato Paiva, seu antecessor.

O que aconteceu

O Botafogo foi a campo com o meio de campo composto por Danilo, Marlon Freitas e Allan. Todos eles são volantes de origem e têm a marcação como seu principal atributo.

Jogamos com três jogadores de experiência no meio. Pedimos mais trabalho para os pontas. A ideia era ter uma linha de defesa mais fechada e manter o Barboza e o Marçal no centro da área para afastar as bolas que eles lançassem. Davide Ancelotti, ao Paramount+

O treinador italiano também explicou por que não começou o jogo com Arthur Cabral. A equipe disputou boa parte da partida sem um centroavante de origem, com Savarino mais centralizado.

Cabral não treina há uma semana. Treinou 20 minutos ontem, então não estava preparado para jogar nestas condições por mais de 45 minutos. Por isso, o único que pensei que seria útil para o plano de jogo era o Savarino porque ele já jogou nessa posição. Gosto dele porque é vertical. Davide Ancelotti

Ancelotti demorou a mexer no time durante a partida. Após a eliminação, ele afirmou que fará uma autocrítica.

O segundo gol saiu quando íamos fazer as duas primeiras mexidas para refrescar o time. Depois de uma derrota, como técnico, eu tenho de fazer autocrítica. Vou assumir toda a responsabilidade porque os jogadores se sacrificaram muito. É analisar e seguir. Davide Ancelotti

Formação proibida

O esquema com três volantes foi um incomodo no Botafogo ao longo dos últimos meses. Renato Paiva usou o esquema em alguns jogos do Brasileirão e no Mundial de Clubes.

Resultados ruins em jogos com o esquema foram uma das causas da demissão do português. Dono da SAF do Botafogo, John Textor chegou afirmar que mandou Paiva embora por ele não seguir o "Botafogo Way", uma ideia de jogo ofensivo.

Botafogo perde e dá adeus à Libertadores

O Botafogo foi derrotado por 2 a 0, na altitude de Quito. Villamil colocou a LDU na frente ainda no primeiro tempo, e Alzugaray, de pênalti, fez o segundo. Os equatorianos avançam e vão encarar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores.

A LDU fechou o agregado em 2 a 1 a seu favor. O Botafogo havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Artur.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, pelo Brasileirão. Às 18h30 (de Brasília), a equipe carioca visita o Juventude, pela 21ª rodada da competição.

