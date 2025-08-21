Daniel Cormier revela que Khabib ainda não superou rivalidade com McGregor

Mesmo anos após uma vitória dominante dentro do octógono, Khabib Nurmagomedov ainda não superou completamente a rivalidade com Conor McGregor. Quem revelou isso foi Daniel Cormier, ex-campeão duplo do UFC e amigo próximo do russo, durante participação no podcast 'Club Shay Shay'.

Segundo Cormier, o ex-campeão dos leves (70 kg) evita até mencionar o nome do irlandês em entrevistas. O comportamento, segundo ele, é reflexo direto do rancor acumulado ao longo dos anos.

"Ele ainda não diz o nome dele, até hoje. Na semana passada, deu uma entrevista em Nova York e se referiu a ele como 'esse cara'. Ele odeia ele!", contou o norte-americano, deixando claro que a mágoa permanece viva.

A tensão entre os dois atletas foi uma das mais intensas da história do MMA, marcada por provocações que ultrapassaram os limites do esporte. Conhecido por seu estilo agressivo fora do cage, McGregor direcionou ofensas à família, religião e origem do rival - atitudes que, segundo relatos, afetaram profundamente Nurmagomedov.

Noite tensa no UFC 229

O auge da rivalidade aconteceu no UFC 229, em 2018, quando o russo finalizou McGregor no quarto round, em uma das lutas mais assistidas da história da organização. Para Cormier, a intensidade da atuação foi resultado direto do sentimento de vingança.

"Conor disse, depois do terceiro round, 'É só negócio'. E o Khabib respondeu: 'Não é, não'. Ele ia acabar com ele. Estava segurando o Conor e dizendo: 'Eu te destruí'. E ainda pulou o alambrado para atacar a equipe dele. Ele não ia soltar. Porque sentiu que sua família tinha sido profundamente desrespeitada. Ele queria encerrar aquilo de vez", relembrou.

Depois daquela noite, o russo defendeu o cinturão dos leves mais duas vezes antes de se aposentar, em 2020, após a morte do pai. Já o irlandês venceu apenas uma luta desde então e acumula duas derrotas seguidas para Dustin Poirier. Atualmente afastado do octógono, cogita retornar em 2026, possivelmente no card especial que o UFC pretende realizar na Casa Branca.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok