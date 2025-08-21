Criciúma x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Criciúma e Novorizontino se enfentam nesta sexta-feira, no estádio Heriberto Hulse, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o confronto a partir das 21h35 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Criciúma x Novorizontino ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega o Criciúma para o confronto

O Criciúma espera manter o bom momento na competição para subir na tabela. A equipe carvoeira ocupa a sétima posição, com 33 pontos, e não perde há dois jogos. Em seu último compromisso, empatou fora de casa com o Athletic, em 1 a 1.

Como chega o Novorizontino para o confronto

Do outro lado, o Novorizontino tem oscilado nas últimas rodadas. A equipe amarga uma série de quatro jogos sem vencer, mas ainda assim segue no G4, ocupando a quarta colocação, com 36 pontos. Na última rodada, o time paulista perdeu em casa para o líder Coritiba, por 2 a 1.

Histórico de confrontos entre Criciúma x Novorizontino

As equipes se enfrentaram apenas sete vezes, com domínio do Novorizontino, que soma quatro vitórias contra somente uma do Criciúma. Além disso, as equipes também empataram em duas ocasiões.

No embate pelo primeiro turno da atual edição da Série B, os times ficaram no 1 a 1. Popó abriu o placar para o Criciúma, mas Luís Oyama deixou tudo igual para o Novorizontino.

Estatísticas

Criciúma na Série B

9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas

28 gols marcados (média de 1,2 gols por jogo)

21 gols sofridos

Artilheiro: Diego Gonçalves, com 6 gols

Novorizontino na Série B

9 vitórias, 9 empates e 4 derrotas

25 gols marcados (média 1,1 gols por jogo)

19 gols sofridos

Artilheiro: Nathan Fogaça, com 5 gols

Prováveis escalações

Para o duelo, o Criciúma não contará com o volante Luiz Henrique, que recebeu o terceiro amarelo na última rodada. O meio-campista Trindade, expulso contra o Athletic, também desfalca o time de Eduardo Baptista.

Do outro lado, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com o meia Luís Oyama e com o atacante Bruno José. Ambos receberam o terceiro amarelo na última rodada.

Provável escalação do Criciúma

Alisson; Marcelo Benevenuto, Luciano Castán e Yan Souto; Léo Alaba, Guilherme Lobo, Léo Naldi e Felipinho; Nicolas.



Técnico: Eduardo Baptista.

Provável escalação do Novorizontino

Airton; Dantas, César e Patrick; Raí Ramos, Jean, Fábio Matheus e Mayk; Waguininho, Romulo e Caio Dantas.



Técnico: Umberto Louzer.

Arbitragem de Criciúma x Novorizontino

