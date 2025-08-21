Contrato com a Betano casa com plano do Flamengo de exposição no exterior

O contrato do Flamengo com a Betano, além de trazer R$ 258 milhões por ano, vai ao encontro dos planos da diretoria de ampliar os caminhos da marca do clube rumo ao exterior.

Projeto internacional

A ideia é aproveitar a entrada e a exposição da Betano em outros mercados para carregar a imagem do Flamengo.

A empresa planeja ativações do patrocínios em diversas praças ao redor do mundo, pensando não só em brasileiros que moram no exterior.

Com a ideia de massificar o Fla lá fora, outra janela de oportunidade envolve a busca por assinaturas dos direitos internacionais de transmissão na Flamengo TV.

O Flamengo precisa turbinar a própria plataforma, já que não entrou no contrato de direitos internacionais com os demais clubes.

Isso tudo faz parte do contexto da fala do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, sobre o Flamengo querer ser o "Real Madrid das Américas".

Em comparação, a antecessora Pixbet tinha atuação nacional. A Betano, internacional.

A patrocinadora e o Flamengo entendem que podem também turbinar os números da categoria Sem Fronteira do sócio-torcedor — voltado para quem não mora no Rio.

As fronteiras geográficas estão sendo quebradas pela tecnologia. A Betano já está nesses países. É juntar a empresa forte com a marca forte, que é o Flamengo.

Bap, presidente do Flamengo