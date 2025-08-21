Conmebol promete 'máxima firmeza' contra barbárie em jogo na Argentina

A Conmebol emitiu novo pronunciamento sobre a selvageria que gerou o cancelamento de Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana.

O que aconteceu

A Conmebol reafirmou seu repúdio e disse que acompanha de perto os desdobramentos da barbárie na arquibancada. Mais de 100 torcedores foram detidos e cerca de 20 estão hospitalizados, um deles em estado grave.

A entidade sul-americana também prometeu que agirá com "máxima firmeza" nas punições. A nota reforça o compromisso com a erradicação da violência no futebol e pede aos clubes mandantes que tomem as medidas necessárias para que situações como essa não voltem a ocorrer.

Sobre o cancelamento da partida, a Conmebol acrescentou que está coletando informações. Os dados serão encaminhados à Unidade Disciplinar da entidade para a "aplicação das sanções correspondentes".

Veja a nota da Conmebol

"Em relação aos acontecimentos ocorridos ontem à noite durante o encontro entre Club Atlético Independiente e Universidade do Chile, pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana 2025, A Confederação expressa seu repúdio e condena firmemente os atos de violência registrados dentro e fora do estádio.

A CONMEBOL está em contato permanente com as autoridades de segurança e acompanha de perto a situação das pessoas afetadas. A instituição também agirá com a máxima firmeza, de acordo com o regulamento da Comissão Disciplinar.

No contexto da suspensão e do subsequente cancelamento da partida, a Confederação está coletando dados e processando informações que serão encaminhadas à Unidade Disciplinar para a aplicação das sanções correspondentes.

Finalmente, a Confederação reafirma seu compromisso com a erradicação da violência no futebol e insta todos os clubes participantes de suas competições, na qualidade de responsáveis pela segurança quando atuam como anfitriões, a adotarem as máximas medidas de prevenção e controle, para garantir que fatos desta natureza não voltem a se repetir."

Presidente da Fifa também se manifesta

Gianni Infantino publicou um pronunciamento condenando a barbárie em Avellaneda. O presidente da Fifa destacou que espera por "punições exemplares" contra os responsáveis.

Condeno energicamente a impactante violência que levou ao cancelamento da partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile, em Buenos Aires. A violência não tem espaço no futebol. Os jogadores, os torcedores, as comissões, os árbitros e todos que desfrutam do nosso querido esporte devem poder fazê-lo sem medo

A Fifa estende seus pensamentos a todas as vítimas inocentes e espera que as autoridades competentes impunham punições exemplares contra os autores dos terríveis atos.

Gianni Infantino, presidente da Fifa

A barbárie na arquibancada

Torcedor fica ensanguentado durante Independiente x Universidad de Chile, jogo da Sul-Americana Imagem: Alejandro PAGNI / AFP

A confusão começou no final do primeiro tempo. Imagens mostraram torcedores das duas equipes atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse —eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o jornal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.