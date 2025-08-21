Topo

Como mensagem vazada e apagada em grupo de WhatsApp escancarou crise na diretoria do São Paulo

21/08/2025 09h52

Os desentendimentos internos da diretoria do São Paulo foram expostos, por engano, no grupo de WhatsApp utilizado pelo clube para repassar avisos e informações à imprensa. "Vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique e o presidente segurou", escreveu José Eduardo Martins, diretor de comunicação são-paulino. Em segundos, apagou a mensagem.

No texto, ele cita Henrique Carmo, joia são-paulina de 18 anos, e se refere ao diretor de futebol Carlos Belmonte, apelidado pejorativamente de "Boca de farofa" e antagonista do presidente Júlio Casares em muitos assuntos internos. De acordo com o UOL, é possível que Belmonte não termine o ano no cargo.

O chefe do futebol e Casares estão em rota de colisão há algum tempo porque têm discordâncias quanto ao investimento que deve ser feito no elenco. Enquanto o presidente defende conter gastos e não estourar mais o orçamento do que já foi estourado, o departamento de futebol quer trabalhar com um teto mais alto.

As determinações não estão sendo descumpridas por Belmonte e seus colegas, mas há insatisfação em não poder investir mais em atletas. Todas as contratações feitas na atual janela de transferências foram de oportunidade. O zagueiro Rafael Tolói chegou sem custos porque estava sem clube desde que deixou a Atalanta e Gonzalo Tapía foi emprestado pelo River Plate.

O lateral-direito Mailton, mais novo reforço tricolor, também chegou sem onerar os cofres do São Paulo. Até então emprestado à Chapecoense pelo Metalist, da Ucrânia, foi liberado para assinar até o fim de 2027 com o clube são-paulino, ao qual os ucranianos deviam 600 mil euros.

