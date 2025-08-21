Com três brasileiros, Libertadores tem duelos das quartas definidos; veja detalhes

O cenário das quartas de final da Libertadores está totalmente desenhado, após o encerramento das oitavas nesta quinta-feira com os duelos restantes. Dos oito times da próxima fase, três são brasileiros - são eles: São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Além disso, LDU, River Plate, Velez, Racing e Estudiantes fecham as restantes vagas. A próxima fase começa a partir do dia 17 de setembro.

O último brasileiro a garantir vaga às quartas foi o Palmeiras. Após golear o Universitario, do Peru, no jogo de ida por 4 a 0, o Verdão apenas administrou a vantagem no Allianz Parque e empatou sem gols. Agora, a equipe de Abel Ferreira tem o River Plate pela frente.

Também nesta quinta-feira, os argentinos sofreram, mas despacharam o Libertad, do Paraguai. Com agregado de 2 a 2, o duelo foi aos pênaltis e o time de Buenos Aires saiu com a classificação ao ganhar de 3 a 1 nas disputas.

O São Paulo garantiu sua vaga em grande estilo. No Morumbi, o Tricolor derrotou o Atlético Nacional nos pênaltis por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. André Silva marcou para o São Paulo logo no início, enquanto Morelos deixou tudo igual para os colombianos. A classificação veio graças à defesa decisiva de Rafael e à cobrança certeira de Cédric Soares.

Agora, o São Paulo enfrenta a equatoriana LDU, que eliminou o Botafogo. O Glorioso venceu o jogo de ida no Rio de Janeiro por 1 a 0, mas viu sua vantagem ser revertida em Quito após perder de 2 a 0. Desta maneira, o técnico Davide Ancelotti se despede de sua primeira Libertadores nas oitavas de final.

O Flamengo, por sua vez, voltou a vencer o Internacional, desta vez por 2 a 0, no Beira-Rio, lotado de colorados. Os cariocas avançam com agregado de 3 a 0 e seguem em busca do tetracampeonato continental. Nas quartas da Libertadores, o time de Filipe Luís encara o Estudiantes.

Na Argentina, o Estudiantes confirmou a vaga ao empatar em 0 a 0 com o Cerro Porteño, no Estádio Jorge Luis Hirschi. Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, os argentinos avançaram no agregado.

Outro time argentino classificado é o Racing, que venceu o Peñarol por 3 a 1 no agregado das oitavas de final. Emmanuel Martínez marcou duas vezes e Franco Pardo completou a vitória dos mandantes, enquanto Nahuel Herrera descontou para os uruguaios. A equipe segurou a vantagem e agora enfrenta o Vélez.

O Vélez eliminou o Fortaleza com um placar agregado de 2 a 0, após vitória em casa. Maher Carrizo abriu o marcador com um cabeceio preciso, e Tomás Galván ampliou ainda no primeiro tempo. O time brasileiro tentou reagir na segunda etapa, mas esbarrou na defesa argentina, que administrou o resultado até o apito final.

Veja os confrontos definidos das quartas de final da Libertadores: