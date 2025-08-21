Clubes da Premier League batem recorde de gastos em janela de transferências

Topo

21/08/2025 17h39

LONDRES (Reuters) - A onda de gastos com transferências da Premier League atingiu níveis recordes com mais de uma semana ainda de negociações, quando o Leeds United assinou com o atacante Noah Okafor, do Milan, por 18 milhões de libras (US$24,17 milhões) nesta quinta-feira.

A chegada de Okafor a Elland Road, depois que o Bournemouth contratou Amine Adli do Bayer Leverkusen, fez com que o total de gastos ultrapassasse os 2,36 bilhões de libras gastos na janela de transferências do verão de 2023, de acordo com o FootballTransfers.com.

Vários outros negócios de grande valor até o fechamento da janela, incluindo a provável venda de Eberechi Eze do Crystal Palace para o Arsenal, significam que os gastos da liga de futebol mais lucrativa do mundo podem chegar a 3 bilhões de libras.

Embora a lista de grandes gastadores seja encabeçada pelos campeões Liverpool (289 milhões de libras), Chelsea (246 milhões), Manchester United (208 milhões) e Arsenal (194 milhões), até mesmo os clubes com recursos menores estão gastando muito dinheiro.

Seis clubes quebraram seus recordes de transferência, incluindo o Liverpool, que pagou 100 milhões de libras e mais 16 milhões em pagamentos adicionais ao Bayer Leverkusen por Florian Wirtz.

O Burnley estabeleceu um novo recorde do clube ao pagar 25 milhões de libras pelo meio-campista Lesley Ugochukwu, do Chelsea, enquanto o Sunderland, outro clube promovido, fez o mesmo ao contratar o meio-campista Habib Diarra por 26 milhões de libras do Strasbourg, como parte de um investimento de 142 milhões de libras para reforçar o elenco.

Apesar de estar fora da Premier League há oito temporadas, o Sunderland gastou mais do que qualquer outro clube das outras principais ligas da Europa, com exceção do Atlético de Madri e do Real Madrid, da Espanha.

O Nottingham Forest quebrou seu recorde de transferências duas vezes durante a atual janela, na qual gastou quase 150 milhões de libras, incluindo as contratações do ala suíço Dan Ndoye, do Bologna, e do ala Omari Hutchison, do Ipswich Town.

Os gastos da Premier League da Inglaterra neste verão (no hemisfério norte) são maiores do que os da Serie A da Itália, da Bundesliga da Alemanha, da Ligue 1 da França e da LaLiga da Espanha juntas.

A Serie A é a segunda na lista de gastos, com cerca de 783 milhões de libras em investimentos em jogadores, embora os clubes da liga tenham recuperado mais do que isso em vendas.

A força da Premier League no mercado de transferências é explicada, em grande parte, pelos grandes acordos de transmissão. Esta temporada é a primeira de um acordo de direitos de TV doméstica de quatro anos no valor recorde de 6,7 bilhões de libras.

(Reportagem de Martyn Herman)

