Chefe de Bottas na Mercedes torce para ver o piloto do grid da F-1 em 2026 pela Cadillac

Valtteri Bottas é um dos nomes de peso cotados para representar a nova equipe Cadillac a partir de 2026 no grid da Fórmula 1. E, se depender da torcida de seu chefe na escuderia Mercedes, Toto Wolff, o finlandês será confirmado na nova escuderia.

"Espero que a porta se abra", disse Wolff, que apoia Bottas em sua busca por um lugar no grid após perder emprego na escuderia Sauber em 2024 e voltar à Mercedes para ser reserva de George Russell e Kimi Antonelli.

Na visão de Wolff, Bottas está preparado para brilhar na Cadillac, mesmo sem estar disputando corridas na atual temporada. Para o chefe da equipe, o finlandês "desempenha um papel fundamental na escuderia", na qual competiu entre 2017 a 2021.

"Valtteri faz parte da família Mercedes há muito, muito tempo", afirmou Wolff, elogiando o trabalho do finlandês. "Ele é um piloto que, se algum dos nossos pilotos tiver intoxicação alimentar, você o coloca no carro e ele estará no ritmo certo. É ótimo saber que seu reserva e terceiro piloto são os mais rápidos possíveis", disse.

Wolff concorda, contudo, que Bottas merece mais que a função de reserva. "Mas, obviamente, Valtteri merece uma vaga nas corridas. Tomara que essa porta se abra. Fiquem de olho", seguiu, dando a "dica" para a Cadillac, que também estaria de olho no mexicano Sergio Pérez.

Bottas já admitiu que o projeto da Cadillac é "muito interessante" e o seduz e não escondeu a vontade de ser um dos seus pilotos. A equipe norte-americana faz suspense e não tem nada definido sobre quem estará em seu cockpit em 2026 ainda.

"É algo novo para a Fórmula 1, uma equipe americana com talvez uma visão diferente do esporte", disse Bottas ao podcast Beyond The Grid ainda no início do ano, quando surgir a notícia da chegada da Cadillac à modalidade. "Se eu estivesse lá como piloto, seria realmente muito interessante, porque você pode começar do zero. A equipe começa do zero. Você pode realmente ter uma grande influência em certas coisas, na direção a seguir, e isso seria muito motivador e recompensador quando o sucesso chegasse."