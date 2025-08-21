Charles Do Bronx afasta rumores de aposentadoria do UFC: "Tenho só 35 anos"

Uma das principais estrelas do plantel do Ultimate, Charles Oliveira surpreendeu a todos quando teve sua presença no UFC Rio confirmada. Desde o anúncio, alguns fãs sentiram um misto de emoções. Por um lado, celebraram a oportunidade de ver o ex-campeão peso-leve (70 kg) competir no Brasil. Do outro, porém, especularam que o cenário poderia representar uma espécie de despedida do atleta da 'Chute Boxe Diego Lima'. Tal possibilidade foi completamente refutada pelo próprio 'Do Bronx', em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Direto ao ponto, o brasileiro garantiu que sequer considera a ideia de pendurar as luvas no curto prazo. Aos 35 anos de idade, Charles afirma que, apesar de ser alvo constante do tema aposentadoria, ainda vislumbra ampliar seu legado no MMA profissional e, consequentemente, no Ultimate. Sem estabelecer um prazo de validade para a própria carreira, o especialista em jiu-jitsu indicou que seguirá em ação enquanto se sentir motivado e feliz com a rotina de atleta.

"Não, esquece. O povo está querendo me aposentar antes de eu querer me aposentar. Eu nem pensei em aposentadoria. Não tenho a mínima vontade de me aposentar, não quero me aposentar. Tem muita coisa para acontecer. Estou muito feliz com o que estou fazendo. Tenho só 35 anos e tem muita coisa para acontecer. Então parem de me falar sobre aposentadoria, porque não quero me aposentar agora. (Vou lutar) até eu me sentir bem, até eu sentir tesão de estar me dedicando, treinando e feliz. Isso é o mais importante", explicou Do Bronx.

Protagonismo no UFC Rio

No dia 11 de outubro, Charles enfrentará Rafael Fiziev na luta principal do UFC Rio. O compromisso na 'Cidade Maravilhosa' marca a volta do ex-campeão ao Brasil após mais de cinco anos lutando mundo afora. A última vez em que Do Bronx competiu em solo nacional foi em março de 2020, quando liderou o card em Brasília. Na ocasião, porém, o faixa-preta não contou com o apoio do público por conta das restrições oriundas da pandemia da 'COVID-19', à época.

Desta vez, Do Bronx contará com apoio massivo dos torcedores, que já esgotaram os ingressos disponíveis para o UFC Rio e prometem lotar a 'Farmasi Arena'. Vindo de derrota para Ilia Topuria, Charles tenta se recuperar e defender a quarta posição do ranking dos leves. Do outro lado, Fiziev, atual 10º colocado da categoria, quer adentrar o pelotão de elite com um eventual triunfo sobre o brasileiro.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok