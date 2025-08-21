CBF nega nota em suas redes sociais sobre violência na Argentina: 'Sem anuência do presidente'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que a nota publicada nesta quinta-feira em seu site e nas redes sociais sobre a briga generalizada no estádio de Avellaneda, em Buenos Aires, no jogo entre Independiente e Universidad de Chile foi divulgada "sem a anuência do presidente da entidade", Samir Xaud.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade", foi a nota publicada na manhã de segunda-feira.

A CBF pediu "desculpas por eventuais mal-entendidos" e reafirmou "sua confiança nas medidas que vêm sendo discutidas conjuntamente entre as entidades, no sentido de prevenir a repetição de incidentes semelhantes".

A entidade que dirige o futebol brasileiro afirmou que "episódios de violência como esses ocorrem em outras partes do continente, inclusive no Brasil. Por isso, acreditamos que o diálogo entre as entidades nacionais deve ser constante, transparente e cada vez mais intenso, com foco na prevenção e na construção de ambientes mais seguros para todos os envolvidos no espetáculo esportivo".

A CBF afirmou manter "uma relação amigável com as outras entidades do futebol sul-americano, deixando de lado as rivalidades e trabalhando em conjunto por um futebol melhor. Em particular, a relação entre a CBF e a AFA (Associação de Futebol Argentino) sempre foi guiada pelo respeito, admiração mútua e compromisso compartilhado de fortalecer o futebol em nossa região".

Por fim, a entidade ratificou sua união com a Conmebol, "com a tarefa de erradicar a violência no futebol, assim como qualquer forma de discriminação nos estádios, um dos pilares da atual gestão".