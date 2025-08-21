CBF diz que presidente não autorizou nota pedindo punição à violência e se desculpa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) viveu um episódio incomum nesta quinta-feira. Pela manhã, a entidade divulgou uma nota oficial em seus canais pedindo à Conmebol "rigor total" na apuração e punição dos responsáveis pela violenta confusão no duelo entre Independiente e Universidad de Chile, válido pela Copa Sul-Americana.

No entanto, horas depois, a própria CBF publicou um novo comunicado esclarecendo que o texto não havia sido autorizado pelo presidente Samir Xaud.

No posicionamento divulgado à noite, a CBF pediu desculpas pelo ocorrido e explicou que o dirigente já mantinha diálogo direto com a Conmebol e a Associação do Futebol Argentino (AFA) sobre o tema. A entidade destacou que lamenta a forma como se deu a publicação da primeira nota e reiterou sua confiança nas medidas conjuntas que vêm sendo discutidas para evitar novos episódios de violência nos estádios sul-americanos.

O caso que motivou a manifestação ganhou repercussão internacional. O confronto entre Independiente e Universidad de Chile, em Avellaneda, precisou ser interrompido aos 35 minutos do segundo tempo, quando torcedores das duas equipes entraram em confronto nas arquibancadas. Cadeiras foram arremessadas, houve correria e invasão ao gramado, obrigando a polícia argentina a intervir com gás lacrimogêneo.

O saldo da confusão foi de pelo menos 19 feridos e mais de 100 torcedores detidos. O jogo, que estava 1 a 1, acabou suspenso por falta de segurança. A Conmebol já confirmou que o caso será analisado por sua comissão disciplinar, que poderá decidir pela eliminação de uma ou até das duas equipes envolvidas.

Alejandro PAGNI / AFP

Em sua retratação, a CBF reforçou que sua relação com as demais confederações da América do Sul, em especial com a AFA, sempre foi pautada pelo respeito e pela cooperação. "O diálogo entre as entidades nacionais deve ser constante, transparente e cada vez mais intenso, com foco na prevenção e na construção de ambientes mais seguros para todos os envolvidos no espetáculo esportivo", destacou a entidade.

Na primeira nota, posteriormente desautorizada, a CBF havia cobrado "medidas severas contra os responsáveis pelos episódios de violência" e solicitado à Conmebol "o rigor máximo" na aplicação de sanções esportivas. O comunicado também ressaltava a necessidade de "ações efetivas para garantir a segurança de jogadores, torcedores e todos os profissionais envolvidos em competições continentais".