CBF cobra 'rigor total' da Conmebol após barbárie em jogo na Argentina

A CBF se manifestou nesta manhã sobre a barbárie na arquibancada durante Independiente x Universidad de Chile, disputado na Argentina, pela Sul-Americana.

O que aconteceu

A entidade máxima do futebol brasileiro cobrou "rigor total" da Conmebol na apuração e severidade na punição dos responsáveis. Em nota, destacou que só será possível erradicar a violência nos estádios com punições exemplares e que o futebol não pode ser palco de tais cenas.

A CBF pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade.

CBF, em comunicado

A partida de volta das oitavas da Sula foi cancelada após 1h de paralisação pela briga na arquibancada. O duelo estava empatado por 1 a 1, e a Universidad de Chile ia se classificando por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Santiago. A Conmebol seguirá o protocolo e abrirá um procedimento disciplinar, assim como ocorreu quando torcedores do Colo-Colo entraram em conflito durante o duelo pela Libertadores contra o Fortaleza, em Santiago, que foi interrompido.

Veja a nota da CBF na íntegra

A barbárie da última noite, no estádio de Avellaneda, durante a partida entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos. O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pede à Conmebol rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade.

É inadmissível que episódios como esse se repitam em competições que deveriam celebrar o talento, a emoção e o espírito esportivo.

Manifestamos nossa total solidariedade às vítimas da violência e às suas famílias. Nenhum torcedor, atleta ou profissional envolvido no espetáculo esportivo deve temer por sua integridade física ao exercer seu direito de participar ou assistir a uma partida de futebol.

A CBF reafirma seu compromisso com a promoção de um futebol seguro, inclusivo e pacífico. Somente com punições exemplares e ações concretas será possível erradicar a violência dos estádios e preservar a dignidade do esporte em nosso continente.

A barbárie na arquibancada

Confusão paralisou Independiente x Universidad Chile, jogo da Sul-Americana Imagem: Alejandro PAGNI / AFP

A confusão começou no final do primeiro tempo. Imagens mostraram torcedores das duas equipes atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse —eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o jornal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.

Cerca de 90 torcedores da equipe chilena foram detidos pelas autoridades, e dez estão feridos —dois deles, gravemente.