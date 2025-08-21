Casão: Inter já tinha mostrado que seria amassado pelo Flamengo na Liberta

O colunista Walter Casagrande afirmou hoje no UOL News Esporte que as derrotas do Internacional para o Flamengo minaram a confiança do time gaúcho antes do confronto decisivo na Libertadores. Para ele, a sequência negativa tornou inevitável o resultado adverso na competição continental.

O comentarista destacou que o Inter perdeu duas vezes seguidas para o mesmo adversário, o que comprometeu o moral dos jogadores.

A classificação para mim é tão óbvia porque quando você joga uma partida na quarta anterior lá no Maracanã e você perde por 1 a 0. Aí no domingo você vai jogar de novo contra o mesmo time em sua casa pelo Campeonato Brasileiro e você é amassado por 3 a 1. Então, os jogadores desse time olham assim, pô, o que nós vamos fazer na quarta-feira? Como nós podemos vencer esse time na quarta-feira?

Não importa que jogou com reserva, gente. Não importa que jogou com reserva, se é titular, se é reserva. Tomou duas amassadas seguidas. E ontem tomou a terceira.

No domingo, contra... pelo Campeonato Brasileiro, o Inter tinha que mostrar força. O Inter tinha que mostrar que tem competição. O Inter precisava mostrar para o Flamengo que não iria ser fácil, que ia ter que sofrer pra classificar. Mas foi ao contrário.

O Inter mostrou pro Flamengo no domingo, assim, porra, vocês vão atropelar a gente na quarta. Walter Casagrande

Arnaldo: 'Defesa é a grande marca do Flamengo em 2025'

Arnaldo Ribeiro apontou que a estabilidade defensiva do Flamengo é o principal diferencial do time em 2025. Ele destacou o trabalho de Filipe Luís e a baixa quantidade de gols sofridos.

A marca até agora do trabalho desse time em reformulação é a baliza zero. Acho que esse é o grande mérito do Filipe Luís nesse momento. Pouquíssimo comum a gente ver o Flamengo ser vazado. Isso numa competição mata-mata é fundamental.

Enquanto o time vai se reformulando, o sistema defensivo permanece muito estável e praticamente invulnerável. Essa é a grande marca do Flamengo 2025 pra mim até agora. Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra