Candidato revela banco que promete investir US$ 1 bilhão no Corinthians e explica parceria

Candidato à presidência do Corinthians, André Castro concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, em um ambiente comercial no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Ele, que é conselheiro do clube, apresentou as suas ideias e explicou a proposta de um aporte bilionário.

André Castro diz ter acordo com um investidor que promete injetar até US$ 1 bilhão no Corinthians. Trata-se da GSP Bank. O candidato expôs uma carta da intenções, assinada pelo CEO da empresa, e explicou como iria funcionar a tal parceria.

"Aqui está, assinada pelo CEO da empresa. Há um compromisso de investimento de até 1 bilhão de dólares. Reforço que a nossa prioridade é equilibrar as contas, reduzir a dívida e recuperar a credibilidade. Somos contra SAF. Vamos preservar o controle associativo com governança. Qualquer contratação que venha a ser feita será com critério técnico, responsabilidade financeira", disse André.

"Esse aporte de até 1 bilhão é abrangente. Envolve a parte de reforços para o clube, reestruturação da Arena, clube social. Mas, não podemos focar só no dinheiro. O intuito é fazer uma gestão correta, que o Corinthians seja bem administrado. Existem outras marcas que vão fazer parte desse grupo. Existem planos, mas temos que conversar com nossos parceiros para seguir adiante. Mas, terão outras marcas", garantiu.

André rechaça rótulo de "aventureiro"

Durante a coletiva, André Castro reforçou a solidez da parceria com a GSP Bank, alegou ter contratado uma empresa de compliance para averiguar o banco e rechaçou o rótulo de "aventureiro". Ele enxerga sua proposta como "solução para os problemas" do Corinthians.

"Contratei uma empresa de compliance para fazer a averiguação. Jamais iria falar de um valor desse em fazer a lição de casa. Sendo do mercado financeiro, mais do que nunca fiz questão de averiguar tudo isso. Tenho a solução para os problemas do Corinthians. Se não tivesse o aporte, talvez eu esperaria. Mas, como já estava atrás, consegui a solução, por que não agora? Entendo que alguns grupos se manifestaram, mas tenho a certeza que com tudo que estou mostrando, muita coisa vai mudar", declarou.

"Tenho uma proposta concreta em mãos. Não foi de repente que isso apareceu. O sigilo é grande, por isso só divulgamos hoje. Não vamos divulgar as marcas por uma questão de estratégia, o grupo pediu. Temos uma solução para os nossos problemas financeiros. O banco ficou de se pronunciar, se comprometendo com isso. Ninguém está dando a cara à toa. Sou do mercado financeiro, não estou aqui para me aparecer. Aventureiro jamais. Isso não faz parte da minha pessoa, jamais faria falaria qualquer mentira", continuou.

"Tenho uma solução real para o Corinthians, não podemos deixar passar. Tem que ter solidez. Tenho uma carta oficial de um banco. Um banco para chegar ao mercado e falar que vai investir esse valor em um clube, pode ter consequências muito grandes se não cumprir. É um compromisso que o banco se estendeu aqui, com esse valor. Eles ficaram de comunicar isso à imprensa. Eu estou falando, o banco está se manifestando. É totalmente seguro para que os conselheiros possam votar na segunda-feira", completou.

Eleições do Corinthians

Na próxima segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians irá decidir o presidente do clube para um mandato 'tampão', até o fim de 2026, quando se encerraria a gestão Augusto Melo, que foi destituído do cargo. Além de André, também irão concorrer Antônio Roque Citadini e Osmar Stabile, atual interino.

André Castro vê sua proposta de aporte bilionário como "a melhor" para o Timão e afirma que, mesmo não sendo eleito, irá levá-la adiante ao presidente eleito. Ele, no entanto, ressalta que a decisão de prosseguir ou não com a tal parceria caberá à GSP Bank.

"Vou levar a proposta independente de ser eleito. Eles [representantes da empresa] acharam por bem não estar aqui hoje, porque não tem contrato com o Corinthians. Possivelmente vão notificar a imprensa e confirmar tudo o que eu estou passando. Eu vou trabalhar a proposta pelo bem do clube, sendo eleito ou não. É o tipo de decisão que cabe à empresa", disse.

"Vejo que essa é a melhor proposta para o Corinthians. Na próxima segunda, quem votar, não vai escolher um nome, mas o futuro do Corinthians. É uma grande responsabilidade. Espero, com torcedor apaixonado pelo clube, que essa segunda marque o início de uma nova era no Corinthians", finalizou.