Candidato projeta aporte de R$ 5 bi ao Corinthians mesmo se perder eleição

Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

21/08/2025 20h16

O candidato à presidência do Corinthians, André Castro, revelou que o GSP Bank, investidor por trás da promessa de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,4 bilhões, na cotação atual) de aporte ao clube, poderá seguir com o negócio mesmo se ele perder as eleições.

Aporte bilionário tem contrapartida

Em coletiva de imprensa, André Castro apresentou uma carta de intenção da empresa, que atua no setor de fomento mercantil, que promete investir valores no Timão. Em nota do GSP cita que a parceria está "condicionada à eleição do candidato".

Nós do GSP Banco de Fomento Mercantil Ltda, com nome fantasia de GSP Bank of Assets e GSP Gestão de Crédito, instituição financeira com áreas de atuação internas e externas, vem por meio desta manifestar publicamente o interesse em consolidar uma parceria estratégica com o Sport Club Corinthians Paulista, condicionada à eleição do candidato André Castro para a presidência do clube. GSP Bank, em carta de intenção

Porém, ele afirmou que deseja ajudar financeiramente o Corinthians mesmo que não seja eleito. A votação indireta, realizada apenas por conselheiros do Timão, acontecerá na próxima segunda-feira.

Com relação à proposta, eu vou levá-la adiante, independente de ser eleito ou não. Como corintiano, farei isso com toda a certeza.
André Castro, candidato à presidência do Corinthians

O que é o GSP Bank?

O GSP Banco de Fomento Mercantil Ltda. atua no segmento de fomento mercantil, que difere da atividade bancária tradicional. Enquanto os bancos trabalham com a captação de recursos de clientes para emprestar a terceiros, as empresas de fomento utilizam capital próprio para apoiar o crescimento de outras companhias, principalmente por meio da compra de títulos de crédito.

Além disso, é fundamental destacar que as empresas de fomento mercantil não são reguladas pelo Banco Central do Brasil da mesma forma que os bancos. O ranking de reclamações divulgado pelo órgão inclui apenas instituições financeiras sob sua supervisão e, por isso, o GSP não aparece nessa lista, já que não se enquadra na categoria de instituição financeira tradicional.

Leia a nota do investidor na íntegra

Em caso de sua eleição e posse, conforme descrito acima, compromete-se a disponibilizar um aporte financeiro de até US$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares), para fortalecimento estrutural e institucional do clube. Este investimento abrangerá não apenas a reestruturação financeira e a modernização da Arena Corinthians, mas também uma série de iniciativas estratégicas já em desenvolvimento em conjunto com o grupo, envolvendo infraestrutura, marketing, categorias de base, futebol profissional e novos modelos de receitas.

Cabe ressaltar que tais projetos vêm sendo discutidos e estruturados há um período considerável, o que confere segurança ao banco em dar sequência ao plano de investimentos sob a liderança de André Castro, conforme pré-determinado.

Adicionalmente, informamos que, em momento oportuno, serão apresentadas outras marcas e empresas vinculadas ao grupo que também integrarão o projeto, ampliando o potencial de geração de valor e sustentabilidade a longo prazo.

Este compromisso será formalizado em instrumentos jurídicos definitivos, observadas as condições legais e regulatórias cabíveis, em cumprimento de ordem ao Sr. André Castro como presidente do Sport Club Corinthians Paulista.

