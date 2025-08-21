Topo

Esporte

Caio Borralho analisa possíveis rivais de Chimaev e destaca suas vantagens

21/08/2025 06h00

Em alta no peso-médio (84 kg) do UFC, Caio Borralho acredita ter a chave para vencer um dos nomes mais temidos da divisão: Khamzat Chimaev. Em entrevista ao canal 'Laerte Vianna na Área - MMA', o maranhense destacou que apenas ele e o ex-bicampeão do ONE Championship, Reinier de Ridder, possuem as ferramentas certas para lidar com o estilo dominante do checheno.

De acordo com Borralho, a experiência prévia enfrentando atletas com perfil semelhante ao de Chimaev o coloca em posição privilegiada. Segundo o integrante da 'Fighting Nerds', ele já decifrou o "sistema" criado pelo adversário ao lado do faixa-preta brasileiro Alan 'Finfou' - fator que pode ser decisivo em um eventual duelo.

"Minha vantagem, entre todos os médios, é que eu já senti na pele esse jogo antes de acontecer a luta. Já sei o que esperar. Conheço o sistema dele, que ele criou junto com o Alan Finfou. O jogo dele é um ciclo, mas pouca gente consegue perceber isso", analisou.

Borralho também rasgou elogios ao jiu-jitsu ofensivo de De Ridder por baixo. Para ele, o holandês é um dos poucos atletas que, de fato, podem representar uma ameaça real ao wrestling sufocante do 'Lobo'.

Fora da equação?

Se por um lado Caio vê em si e no ex-campeão do ONE os principais obstáculos ao domínio de Chimaev, por outro, demonstrou ceticismo ao comentar sobre Anthony Hernandez. O brasileiro questionou o nível do jogo do americano quando está por baixo e sua capacidade de competir com o checheno no grappling.

"Eu falaria que o Hernandez nem tanto, porque vimos ele por cima. Por baixo, não vimos como é o jogo dele e não sabemos se é um dos melhores jogos. Acho que ele é muito mais um wrestler. Não sei se ele teria tantas chances contra o Chimaev como eu e o De Ridder", opinou.

Invicto no UFC e mirando os grandes nomes da categoria, Borralho segue em ascensão entre os médios. Inclusive, o próprio já admitiu que abriria mão de seu próximo compromisso - marcado para o UFC Paris, em 6 de setembro - caso fosse chamado para disputar o cinturão ainda em 2025.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Caio Borralho analisa possíveis rivais de Chimaev e destaca suas vantagens

Executivo da base do Corinthians fica sob pressão e pode ser reavaliado após eleição

São Paulo não vence o Atlético-MG, próximo adversário no Brasileiro, há quase cinco anos

Após nove jogos, Santos é o segundo pior mandante do Brasileirão

Palmeiras x Universitario: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Print vazado no São Paulo acentua racha entre Morumbi x Barra Funda

Presidente do Talleres detona Corinthians por dívida: 'Tem que cair'

Game oficial da NFL tem música de artista brasileiro pela primeira vez

Meio-campo do Fla se reinventa após lesões com 'europeus' Jorginho e Saúl

Ginasta boliviana que se apresentou com 'Romaria' quer cidadania brasileira

Contrato com a Betano casa com plano do Flamengo de exposição no exterior