Caio Borralho analisa possíveis rivais de Chimaev e destaca suas vantagens

Em alta no peso-médio (84 kg) do UFC, Caio Borralho acredita ter a chave para vencer um dos nomes mais temidos da divisão: Khamzat Chimaev. Em entrevista ao canal 'Laerte Vianna na Área - MMA', o maranhense destacou que apenas ele e o ex-bicampeão do ONE Championship, Reinier de Ridder, possuem as ferramentas certas para lidar com o estilo dominante do checheno.

De acordo com Borralho, a experiência prévia enfrentando atletas com perfil semelhante ao de Chimaev o coloca em posição privilegiada. Segundo o integrante da 'Fighting Nerds', ele já decifrou o "sistema" criado pelo adversário ao lado do faixa-preta brasileiro Alan 'Finfou' - fator que pode ser decisivo em um eventual duelo.

"Minha vantagem, entre todos os médios, é que eu já senti na pele esse jogo antes de acontecer a luta. Já sei o que esperar. Conheço o sistema dele, que ele criou junto com o Alan Finfou. O jogo dele é um ciclo, mas pouca gente consegue perceber isso", analisou.

Borralho também rasgou elogios ao jiu-jitsu ofensivo de De Ridder por baixo. Para ele, o holandês é um dos poucos atletas que, de fato, podem representar uma ameaça real ao wrestling sufocante do 'Lobo'.

Fora da equação?

Se por um lado Caio vê em si e no ex-campeão do ONE os principais obstáculos ao domínio de Chimaev, por outro, demonstrou ceticismo ao comentar sobre Anthony Hernandez. O brasileiro questionou o nível do jogo do americano quando está por baixo e sua capacidade de competir com o checheno no grappling.

"Eu falaria que o Hernandez nem tanto, porque vimos ele por cima. Por baixo, não vimos como é o jogo dele e não sabemos se é um dos melhores jogos. Acho que ele é muito mais um wrestler. Não sei se ele teria tantas chances contra o Chimaev como eu e o De Ridder", opinou.

Invicto no UFC e mirando os grandes nomes da categoria, Borralho segue em ascensão entre os médios. Inclusive, o próprio já admitiu que abriria mão de seu próximo compromisso - marcado para o UFC Paris, em 6 de setembro - caso fosse chamado para disputar o cinturão ainda em 2025.

