Bruna Calderan projeta semifinal entre São Paulo e Corinthians no Brasileiro: "Serão jogos equilibrados"

O São Paulo inicia a disputa por uma vaga na grande final do Campeonato Brasileiro feminino neste domingo, diante do Corinthians, às 10h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu. A lateral direita Bruna Calderan projetou um Majestoso muito equilibrado.

"Clássicos sempre são muito difíceis. Nas quartas já enfrentamos a Ferroviária, que é uma grande equipe e tem uma história muito bonita no futebol feminino. Foi um jogo muito disputado, decidido nos detalhes. As cobranças de pênalti mostraram bem o quanto foi equilibrado no tempo normal. Contra o Corinthians, tenho certeza de que não será diferente. Serão jogos equilibrados, como já foram os que disputamos contra elas este ano. Esperamos grandes duelos e sabemos que os detalhes vão definir quem vai avançar. Por isso, estamos trabalhando para estar bem alinhadas, bem preparadas e conquistar essa classificação", disse Bruna Calderan.

Depois de terminar a primeira fase da competição na 3ª posição, o São Paulo despachou a Ferroviária nas quartas de final.

No último domingo, depois de um empate sem gols no jogo de ida, Mylena Carioca abriu o placar para a equipe de Araraquara. No segundo tempo, com assistência de Bruna Calderan, Giovanna Crivelari deixou tudo igual no placar.

Na disputa de pênaltis, o Tricolor converteu todas as suas cobranças, enquanto Mariana e Andressa perderam para a Ferroviária. O São Paulo venceu por 4 a 2 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro feminino.

"Foi muito especial o jogo da classificação. Claro que o nosso principal objetivo sempre é colocar o São Paulo onde ele merece estar, que é no topo. Então, ter conseguido ajudar a equipe com uma assistência e depois converter a minha cobrança de pênalti foi muito importante. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é ver o São Paulo no lugar que ele merece", destacou Bruna Calderan.

Diante do Corinthians, atual pentacampeão, o São Paulo busca uma vaga na grande final do Campeonato Brasileiro para manter vivo o sonho do título inédito. Ano passado, o Tricolor ficou com o vice-campeonato diante das Brabas.

O jogo da volta entre São Paulo e Corinthians acontece no dia 31 de agosto, domingo, novamente às 10h30. O palco da partida ainda não foi definido.