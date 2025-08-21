Bruna Brasil bate o peso e confirma luta principal do Road to UFC na China

Na madrugada desta quinta-feira (21), Bruna Brasil confirmou sua próxima luta como profissional de MMA. Escalada originalmente para compor o card do UFC Xangai deste sábado, a representante da 'Fighting Nerds' foi realocada para liderar o evento 'Road to UFC', também sediado na China, um dia antes. E tanto a striker paranaense quanto sua adversária para a ocasião, Shi Ming, venceram a balança e oficializaram o duelo válido pela categoria dos pesos-palhas (52 kg).

Sem sustos, Bruna Brasil cravou 52,3 kg na balança (veja abaixo ou clique aqui). Por sua vez, sua rival chinesa despontou cerca de 300 gramas mais pesada, com a marca de 52,6 kg - ainda dentro do limite estabelecido para a divisão em confrontos que não envolvem disputa de título. O Ultimate optou por alocar duas atletas de seu plantel como protagonistas do 'Road to UFC' para atrair ainda mais atenção do programa que busca novos talentos para a organização.

Atualmente na quarta temporada, o Road to UFC, uma uma espécie de versão asiática do tradicional 'The Ultimate Fighter', está nas fases semifinais. Curiosamente, Shi Ming, adversária de Bruna nesta sexta, foi revelada justamente pelo programa em 2024, quando brilhou na terceira temporada e garantiu um contrato na principal liga de MMA do mundo.

"Quero esclarecer uma informação importante sobre o dia da minha luta. Estaria fazendo a luta normalmente no card do UFC Xangai, dia 23. Porém o UFC fez um convite especial para eu fazer o 'main event' do Road to UFC como atleta do UFC, assim como minha adversária. Então a luta foi antecipada para o dia 22, por volta das 9h (de Brasília). Para mim foi importante aceitar esse convite. Porque no UFC Xangai a minha luta provavelmente seria preliminar. E com essa transferência para o main event do 'Road', houve uma divulgação muito grande, com bastante reconhecimento", exaltou Bruna em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Momentos distintos

A disputa entre a brasileira e a chinesa apresenta duas atletas em fases opostas. Vinda de derrota, Bruna alternou vitórias e reveses nas últimas seis aparições. Sendo assim, a 'Nerd' busca ter o braço erguido novamente para tranquilizar sua situação na empresa. Por sua vez, Shi Ming chega embalada por uma sequência de cinco triunfos consecutivos - o último deles, inclusive, com um nocaute brutal diante de Feng Xiaocan via chute na cabeça.

