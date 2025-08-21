Brasileiras ficam fora das finais por aparelhos, mas aparecem no top 12 individual do Mundial de Ginástica

Geovanna Santos e Bárbara Domingos fecharam o primeiro dia do Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro, entre as 12 melhores do individual geral. Geovanna ocupa a 10ª posição, com 55.900 pontos, enquanto Bárbara aparece em 12º, com 55.600.

Com esse resultado parcial, as brasileiras seguem dentro do grupo de 18 atletas que avançam para a final, prevista para a próxima sexta-feira. A definição, no entanto, só acontecerá após a conclusão da classificatória, nesta quinta-feira.

Apesar das boas apresentações no arco e na bola, Geovanna e Bárbara não conseguiram vaga nas finais por aparelhos, já que apenas as oito melhores avançam em cada um deles. A diferença para a classificação foi mínima: Geovanna ficou em 10ª no arco, a apenas 0.100 da final.

As representantes do Brasil voltam a competir na fita e nas maças. As notas obtidas nessas provas serão somadas ao ranking do individual, com o pior resultado sendo descartado.

As duas ainda podem buscar vaga nas finais dos novos aparelhos, mas o principal objetivo é confirmar presença entre as 18 melhores do mundo, garantindo o Brasil na decisão do individual geral.