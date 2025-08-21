Brasil terá duas ginastas na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica
Pela primeira vez na história, o Brasil terá duas representantes na final do individual geral de um Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Bárbara Domingos e Geovanna Santos garantiram suas vagas após o segundo dia de disputas, encerrando a classificação entre as 18 melhores do torneio realizado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico.
Geovanna Santos, a "Jojo", somou 83.500 pontos e terminou em 13º lugar, enquanto Bárbara Domingos, a "Babi", marcou 82.800 e ficou em 15º. As duas brasileiras competirão no Grupo B da final nesta sexta-feira (22), a partir das 14h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Sportv2 e acompanhamento em tempo real pelo ge. O Grupo A, formado pelas nove primeiras colocadas, entra em cena às 17h.
Apesar de não avançarem às finais por aparelhos, disputadas pelas oito melhores em cada categoria, as performances das brasileiras empolgaram a torcida. Geovanna teve destaque no arco e na bola, enquanto Bárbara se sobressaiu na fita. Com a classificação para a final geral, ambas buscam uma medalha inédita para o Brasil. Até hoje, o melhor resultado do país foi a 11ª colocação, alcançada por Bárbara em 2023, na Espanha.
No total, a final geral contará com apresentações em quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças, e o ranqueamento é determinado pela soma das notas em todos eles, descartando a pior nota. Geovanna será a quinta ginasta a se apresentar, sempre seguida por Bárbara, que abrirá sua participação na final com a bola.O Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 é disputado em modalidades individuais e por conjuntos. No torneio por equipes, o Brasil também tem boas perspectivas com Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, que conquistaram ouro na Copa do Mundo de Milão.
O resultado das classificatórias individuais desta quinta-feira reforça o crescimento da ginástica rítmica brasileira e a possibilidade de alcançar novas conquistas em um palco histórico: é a primeira vez que a competição acontece em um país da América do Sul.