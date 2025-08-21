Topo

Braga goleia Lincoln Red Imps e se aproxima de vaga na Liga Europa

21/08/2025 18h53

Pela fase eliminatória da Liga Europa, o Braga não tomou conhecimento do Lincoln Red Imps e goleou por 4 a 0, fora de casa, nesta quinta-feira. Zalazar (duas vezes), Victor Gomez e Pau Victor balançaram as redes para os portugueses, que abriram larga vantagem no confronto.

O jogo de volta, que decide quem entra na competição, será disputado na próxima quinta-feira, em Braga, às 16h (de Brasília).

Os gols

O placar começou a ser construído aos 34 minutos do primeiro tempo, com Víctor Gómez. Pouco depois, aos 39, Zalazar aproveitou cruzamento de João Moutinho para ampliar.

Na etapa final, o Braga manteve o ritmo e chegou ao terceiro gol aos 36 minutos, novamente com Zalazar, que teve uma grande atuação na partida. Já aos 46, Paul Victor deu números finais ao duelo.

Veja os outros resultados da Liga Europa nesta quinta-feira:

Midtjylland 4 x 0 KuPS

Malmo 3 x 0 Sigma Olomouc

Brann 2 x 1 AEK

Zrinjski 0 x 2 Utrecht

Shkendija 2 x 1 Ludogorets

Panathinaikos 2 x 1 Samsunspor

Tel-Aviv 3 x 1 Dynamo Kyiv

Slovan 0 x 1 Young Boys

Lech 1 x 5 Genk

Aberdeen 2 x 2 FCSB

Rijeka 1 x 0 PAOK

