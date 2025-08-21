Braga goleia Lincoln Red Imps e se aproxima de vaga na Liga Europa
Pela fase eliminatória da Liga Europa, o Braga não tomou conhecimento do Lincoln Red Imps e goleou por 4 a 0, fora de casa, nesta quinta-feira. Zalazar (duas vezes), Victor Gomez e Pau Victor balançaram as redes para os portugueses, que abriram larga vantagem no confronto.
O jogo de volta, que decide quem entra na competição, será disputado na próxima quinta-feira, em Braga, às 16h (de Brasília).
Os gols
O placar começou a ser construído aos 34 minutos do primeiro tempo, com Víctor Gómez. Pouco depois, aos 39, Zalazar aproveitou cruzamento de João Moutinho para ampliar.
Na etapa final, o Braga manteve o ritmo e chegou ao terceiro gol aos 36 minutos, novamente com Zalazar, que teve uma grande atuação na partida. Já aos 46, Paul Victor deu números finais ao duelo.
Veja os outros resultados da Liga Europa nesta quinta-feira:
Midtjylland 4 x 0 KuPS
Malmo 3 x 0 Sigma Olomouc
Brann 2 x 1 AEK
Zrinjski 0 x 2 Utrecht
Shkendija 2 x 1 Ludogorets
Panathinaikos 2 x 1 Samsunspor
Tel-Aviv 3 x 1 Dynamo Kyiv
Slovan 0 x 1 Young Boys
Lech 1 x 5 Genk
Aberdeen 2 x 2 FCSB
Rijeka 1 x 0 PAOK