Botafogo perde na altitude, e LDU pega o São Paulo na Libertadores
O Botafogo está eliminado da Copa Libertadores. O Glorioso perdeu por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.
A LDU abriu o placar no início do primeiro tempo, com Villamil. Na etapa final, os equatorianos ampliaram com Alzugaray.
Nas quartas de final da competição, a LDU terá pela frente o São Paulo. O confronto de ida será em Quito, enquanto a volta será na capital paulista.
Veja como foi LDU x Botafogo
A LDU começou a partida pressionando o Botafogo. Os donos da casa abriram o placar logo aos seis minutos. Após cruzamento, a zaga cortou errado e a bola chegou a Villamil, que mandou para a rede.
O revés fez o Botafogo buscar o ataque para tentar voltar a ter vantagem no confronto. No entanto, a LDU seguia melhor na partida. Os donos da casa quase fizeram o segundo aos 15 minutos, em chute de Cornejo.
Aos poucos, o Botafogo conseguiu segurar a pressão dos equatorianos. Os alvinegros levaram um susto quando John saiu errado com a bola, mas conseguiram se recuperar. Os cariocas só chegaram com perigo aos 35 minutos. Marlon Freitas foi lançado e tentou encobrir, sem sucesso, Valle.
O susto fez a LDU crescer na partida nos minutos finais. Os donos da casa assustaram em chutes de Alzugaray e Ramirez. Assim, os equatorianos mantiveram a vantagem mínima até o intervalo.
No segundo tempo, os donos da casa voltaram pressionando em busca do gol. A LDU assustou aos três minutos, quando Quintero fez boa jogada e cruzou para Villamil. No entanto, Danilo apareceu para salvar os alvinegros, impedindo a finalização.
Os equatorianos chegaram ao segundo gol aos 14 minutos. O árbitro marcou pênalti após a bola bater no braço de Marlon Freitas na área. Alzugaray cobrou sem chance para John.
O revés obrigou o Botafogo a avançar em busca do gol para seguir vivo no duelo. Só que os alvinegros erravam muito e quase sofreram o terceiro aos 20 minutos. Villamil fez boa jogada e chutou por cima do travessão.
Os cariocas continuaram com problemas para ficar com a bola e não levavam perigo. Com isso, a LDU seguia com o domínio do confronto.
Somente na parte final, o Botafogo conseguiu ficar na parte ofensiva. Para melhorar, a LDU ficou com dez jogadores após Mina ser expulso por falta em Jeffinho. A partir daí, os donos da casa se fecharam e mantiveram a vantagem para conquistar a classificação diante de sua torcida.
FICHA TÉCNICA
LDU 2 X 0 BOTAFOGO
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador)
Data: 21 de agosto de 2025 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Árbitro: Facundo Tello (Argentina)
Assistentes: Juan Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)
VAR: Germán Delfino (Argentina)
Cartões amarelos: Cornejo e Allala (LDU); Danilo, Alexander Barboza e Marlon Freitas (Botafogo)
Cartão vermelho: Mina (LDU)
GOLS
LDU: Villamil, aos 6min do primeiro tempo; Alzugaray, aos 14min do segundo tempo
LDU: Gonzalo Valle, Quintero, Adé, Mina e Quiñónez; Ramírez (Allala), Cornejo (Minda), Gruezo e Villamil; Alzugaray (Erique) e Medina (Cabeza)
Técnico: Tiago Nunes
BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Marçal e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Arthur Cabral), Allan (Newton) e Savarino (Correa); Artur (Montoro) e Matheus Martins (Jeffinho)
Técnico: Davide Ancelotti