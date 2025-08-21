Botafogo defende vantagem diante da LDU na altitude de Quito para ir às quartas da Libertadores

O Botafogo terá pela frente nesta quinta-feira um grande desafio para manter vivo o sonho de conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores. Após vencer a LDU por 1 a 0 no Engenhão, no Rio, o clube carioca reencontra os equatorianos, desta vez em Quito, capital do Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

A LDU precisa vencer os brasileiros por dois ou mais gols de diferença para passar de fase. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Apesar da vantagem do empate, a missão do time brasileiro tem um fator complicador: a altitude do Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como 'Casa Blanca', é de 2.850 metros acima do nível do mar.

O foco é total em cima deste jogo que pode colocar o Botafogo entre os oito melhores da América do Sul. Tanto que rapidamente a comissão técnica tratou de minimizar a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, pelo Brasileirão, no fim de semana, quando o time deixou o Engenhão debaixo de vaias.

O time conta com três retornos importantes. O zagueiro David Ricardo, o volante Newton e o centroavante Arthur Cabral voltam à lista de relacionados. Com exceção de Newton, os outros dois jogadores têm grande chance de serem titulares nas vagas de Marçal e Nathan Fernandes, respectivamente.

Os meias Álvaro Montoro e Savarino, e o atacante Artur, reservas contra o Palmeiras para evitar desgaste físico, entram nas vagas de Santi Rodríguez, Joaquín Correa e Matheus Martins, respectivamente.

O técnico italiano Davide Ancelotti ainda não foi regularizado na Conmebol, mas vive a expectativa de estar presente na beira do campo. Ele aguarda a definição da situação. Na ida, Cláudio Caçapa, o auxiliar-técnico permanente, foi o comandante dentro de campo. Mas ele não viajou para o Equador, deixando aberta até a possibilidade do preparador de goleiros Marcelo Grimaldi assinar os documentos oficiais do jogo como técnico.

Ancelotti comandou um treino tático, nesta quarta-feira, mas fechado à toda imprensa. Depois ele projetou a sua primeira experiência na altitude e afirmou que o departamento médico está preparando o elenco para esta partida decisiva. "Não tenho experiência na altitude, mas nosso departamento médico está nos preparando. O time vai estar pronto porque tem muita capacidade de adaptação e vamos ter que mostrar isso."

O zagueiro Kaio Pantaleão e o lateral-esquerdo Cuiabano, que se recuperam de lesão no músculo posterior da coxa direita e no tornozelo esquerdo, respectivamente, são desfalques confirmados.

Depois de surpreender pela postura no primeiro jogo, a LDU deve manter a proposta de jogo ofensivo e usar a altitude como um trunfo para reverter a vantagem brasileira no placar agregado.

O time treinado por Tiago Nunes, de rápida passagem pelo Botafogo, não vence há três jogos, com duas derrotas e um empate. Ele aposta no seu elenco para buscar a virada no placar agregado. "São dois times muito parelhos. O Botafogo conseguiu um resultado importante, mas a disputa ainda não acabou. Temos condições de fazer um grande jogo em casa e buscar a virada para passar às quartas de final."

FICHA TÉCNICA

LDU X BOTAFOGO

LDU - Gonzalo Valle; De la Cruz, Ricardo Adé, Richard Mina e Quiñonez; Gruezo, Cornejo e Villamíl; Alvarado, Alzugaray e Medina. Técnico: Tiago Nunes.

BOTAFOGO - John; Vitinho, David Ricardo (Marçal), Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU).