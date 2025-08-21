Arnaldo Ribeiro: Flamengo tem reservas fenomenais; poderiam ser titulares

Arnaldo Ribeiro afirmou hoje no UOL News Esporte que o Flamengo tem um elenco tão qualificado que muitos reservas seriam titulares em outros times do Brasil. Para ele, isso reforça o favoritismo do clube nas principais competições.

O comentarista ressaltou que a eliminação na Copa do Brasil mostra que o futebol é imprevisível, mesmo para equipes com grandes elencos. Ele alertou para os desafios na Libertadores contra times argentinos e na disputa do Brasileiro com o Palmeiras.

Ontem era tão interessante a gente notar quem vai jogar: O Pedro? O Bruno Henrique? O Saúl começa? Então você vê a escalação divulgada e o banco de reservas do Flamengo é fenomenal. Acho que boa parte daqueles atletas seriam titulares em qualquer outra equipe do país.

A questão que fica evidente em relação ao Flamengo é que o limite do time ainda está longe de ser atingido, sobretudo o limite ofensivo. Tem muito ainda a melhorar, isso que dá medo aos outros. Arnaldo Ribeiro

'Baliza zero é mérito de Filipe Luís', diz Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro destacou que a estabilidade defensiva do Flamengo é a principal marca do time em 2025. Segundo ele, a equipe é raramente vazada e a solidez do sistema sob o comando de Filipe Luís é o diferencial durante a reformulação do elenco.

A marca até agora do trabalho desse time em reformulação é a baliza zero. Acho que esse é o grande mérito do Felipe Luiz nesse momento. Pouquíssimo comum a gente ver o Flamengo ser vazado. Isso numa competição mata-mata é fundamental. Na de pontos corridos também. Então, enquanto o time vai se reformulando, o sistema defensivo permanece muito estável e praticamente invulnerável. Essa é a grande marca do Flamengo 2025 pra mim até agora. Arnaldo Ribeiro

