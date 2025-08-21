Belal Muhammad faz pressão por duelo de ex-campeões contra Kamaru Usman

Belal Muhammad parece ter apenas um nome em mente para seu próximo desafio no octógono: Kamaru Usman. O ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC tem deixado claro que deseja encarar o nigeriano e reforçou sua intenção durante uma sessão de perguntas e respostas com fãs antes do UFC 319.

O interesse no duelo vem ganhando força desde maio, quando os dois participaram da gravação de um episódio do podcast 'Pound 4 Pound', apresentado por Usman e Henry Cejudo. Embora o conteúdo nunca tenha sido divulgado, relatos indicam que houve tensão e troca de provocações durante a conversa.

"Sinceramente, nem estou prestando atenção em mais ninguém. Se virem o Usman por aí, digam pra ele que estou procurando por ele", afirmou Belal diante do público.

Desde então, a rivalidade entre os ex-campeões só aumentou. Após a derrota de Muhammad para Jack Della Maddalena no UFC 315 e a recuperação de Usman, que encerrou uma sequência negativa ao vencer Joaquin Buckley no UFC Atlanta, o cenário para um eventual confronto passou a parecer mais plausível - embora o nigeriano ainda não tenha demonstrado interesse público em aceitar o convite.

Opções

Outros nomes da elite da categoria, como Ian Machado Garry, seguem no radar do americano de ascendência palestina. No entanto, seu foco segue voltado para o ex-campeão.

"Estou pronto, venho treinando, estou saudável e com fome. Só esperando um desses caras parar de falar e assinar o contrato. Estamos atrás do Usman", reforçou o atleta.

Com ambos fora da disputa imediata pelo título, um embate entre eles poderia funcionar como uma espécie de eliminatória ou servir para reposicioná-los no topo da divisão. A questão agora é se Usman aceitará o desafio - algo que, até o momento, parece pouco provável.

