Bayern x RB Leipzig pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

21/08/2025 20h00

O Bayern de Munique inicia a defesa do título do Campeonato Alemão nesta sexta-feira. Os bávaros recebem o RB Leipzig, às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Sportv, Cazé TV, Goat e OneFootball.

Como chega o Bayern?

O Bayern fez apenas um amistoso de pré-temporada, tendo vencido a partida por 2 a 1, contra o Grasshoppers. Pela SuperCopa Alemã, venceram o confronto contra o Stuttgart, por 2 a 1, conquistando o troféu. O jogo contra o Leipzig será a estreia do time no Campeonato Alemão.

Como chega o Leipzig?

Durante a pré-temporada, o RB Leipzig venceu o Toulouse, Meuselwitz e o Santos. Perderam apenas para o Atalanta e Lens. Na Copa Alemã, venceram o Sandhausen por 4 a 2.

Histórico de confronto

Nos últimos cinco jogos disputados pelas equipes, o Leipzig ganhou apenas um, tendo empatado outros dois. O Bayern se mostrou superior em duas oportunidades, aplicando, inclusive, uma goleada de 5 a 1.

Veja o histórico do confronto:

12/08/2023: Bayern 0 x 3 Leipzig (SuperCopa Alemã)

30/09/2023: Bayern 2 x 2 Leipzig (Campeonato Alemão)

24/02/2024: Bayern 2 x 1 Leipzig (Campeonato Alemão)

20/12/2024: Bayern 5 x 1 Leipzig (Campeonato Alemão)

03/05/2025: Bayern 3 x 3 Leipzig (Campeonato Alemão)

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Olise; Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane.

Técnico: Vincent Kompany

Leipzig: Gulacsi, Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Seiwald, Schlager e Simmons; Bakayoko, Openda e Nusa

Técnico: Ole Werner

Próximo jogo Bayern

Bayern x Wehen | Copa da Alemanha

Data e horário: 27 de agosto, às 15h45 (de Brasília)

Local: Brita Arena, em Wiesbaden

Próximo jogo Leipzig

Leipzig x Heidenheim | Campeonato Alemão

Data e horário: 30 de agosto, às 10h30 (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig

FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X LEIPZIG

Local: Allianz Arena

Data: 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Horário: 15h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Florian Badstubner

